Von Heiko Schattauer

Mosbach. Auf die (sechs) Plätze, fertig, los: Am Freitag fiel in Mosbach der Startschuss am Ausbildungszentrum für Justizfachangestellte. "Die jungen Damen sind frisch verpflichtet", berichtete Jutta Kretz beim kurzen Presse-Besuch in den neuen Ausbildungsräumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zu den Gerichtsgebäuden in Mosbach. Die Landgerichtspräsidentin war bester Laune, hatten sie und Verwaltungsleiterin Yvonne Roos die neue Einrichtung doch mit einer "Punktlandung" gerade rechtzeitig vor Ankunft der ersten Auszubildenden parat gemacht.

Damit taucht nun also auch Mosbach als einer der insgesamt 21 Ausbildungsstandorte für Justizfachangestellte in Baden-Württemberg auf. In den hellen Lehrräumen in der Hauptstraße 79 freuten sich mit Jutta Kretz die beiden Ausbildungsleiterinnen Hannelore Wachter und Silja Wittnebel auf das neue Kapitel, das man nun gemeinsam mit den ersten sechs Auszubildenden in Mosbach aufschlägt.

Dabei kann das Team der "Pionierinnen" auf ein stattliches Einzugsgebiet verweisen. Die ersten sechs Damen, die – einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf vorausgesetzt – zu Jahresbeginn 2026 als Justizfachangestellte grüßen können, kommen aus Bad Mergentheim, Möckmühl, Hardheim, Walldürn, Osterburken und Hüffenhardt. Allesamt sind durchaus davon angetan, dass sie den Gutteil ihrer Ausbildung in Mosbach bzw. wohnortnah absolvieren können.

"Die Praxisausbildung der angehenden Justizfachangestellten wird unter Berücksichtigung der individuellen Ortswünsche bei den Justizstandorten in Adelsheim, Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim und Wertheim stattfinden", erklärt Jutta Kretz. Der justizspezifische Unterricht wird im neuen Ausbildungszentrum Mosbach absolviert, für den schulischen Teil geht es dann an die Berufsschule Heilbronn.

"Ich bin stolz, dass wir schon in diesem Jahr sechs Auszubildenden die Möglichkeit anbieten können, eine heimatnahe Ausbildung bei den regionalen Justizbehörden zu absolvieren. Diese haben sich gegen rund 30 Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt. Zugleich erleichtert die Ausbildung am eigenen Standort die wichtige Personalgewinnung für die Amtsgerichte Adelsheim, Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim und Wertheim sowie für das Landgericht und die Staatsanwaltschaft in Mosbach", sagt Jutta Kretz. Bisher sei der Landgerichtsbezirk Mosbach auf der Ausbildungslandkarte "ein weißer Fleck" gewesen.

Mit der gestern offiziell erfolgten Eröffnung des Ausbildungszentrums in Mosbach sieht die Landgerichtspräsidentin eine "Stärkung der Justiz im Landgerichtsbezirk Mosbach und des ländlichen Raums" verbunden. "Ich bin überzeugt, dass die jungen Leute bei uns eine ausgezeichnete Berufsausbildung genießen" betont Kretz.

Dass die sechs jungen Damen, die am Freitag in Mosbach begrüßt und verpflichtet wurden, auch gleich eine Art "Übernahmevereinbarung" für die Zeit nach der Ausbildung und eine entsprechende Stellenbesetzung am Standort unterschrieben haben, wollte Jutta Kretz nicht bestätigen. Sie ist dennoch zuversichtlich, dass dank des neuen Ausbildungszentrums eine enge Bindung entsteht, die auch nach dem Abschluss Früchte trägt.