Rippberg. (ekö) Ein Absperrband umrahmt die Fläche. Recycelter, zu grobem Kies zerbrochener Schutt ist dort verteilt. Vor etwa einem halben Jahr noch standen hier Stallungen, eine Remise, eine Scheune. Am benachbarten Gebäude erinnern deutliche Spuren an den Großbrand auf dem Gelände der "Linkenmühle" in Rippberg, der dort Ende Januar gewütet hatte. Es war einer der größten Brände in der Ortsgeschichte des Schmetterlingsdorfs im Marsbachtal.

Ortsvorsteher Wolfgang Stich (3. v. r.), inmitten von Familie Block, bedankte sich offiziell bei allen Einsatzkräften und weiteren Helfern, die beim Großbrand im Januar und darüber hinaus Unterstützung geleistet haben. Foto: Engelbert Kötter

Am Sonntag hatten die Eigentümer des Anwesens, Familie Block, all jene zu einem "Danke-Fest" an die "Linkenmühle" eingeladen, die ihnen während des Brandes und in der Zeit danach ihre helfenden Hände gereicht hatten. Auch deren Familien waren zu dieser Feier eingeladen. So waren vom späten Vormittag bis in den Nachmittag hinein über 200 Gäste zum "Ponyhof" ins Eiderbachtal gekommen. Dort erwartete sie großzügige Bewirtung am Mittag sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag.

Die Rippberger Blasmusik unter der Leitung von Martin Weckbach unterhielt die Gäste musikalisch. Für die Kinder war eine Hüpfburg aufgebaut und eine Spielstraße eingerichtet worden. Besonderes Glanzlicht: das angebotene Ponyreiten. Der Sommerabend klang mit einem Dämmerschoppen aus. Familie Block war an diesem Tag Gastgeber und Gast in einem. Denn organisiert und durchgeführt wurde das Helferfest vom Rippberger Ortsvorsteher Wolfgang Stich, zusammen mit dem Ortschaftsrat und allen Rippberger und Hornbacher Vereinen: Schmetterlingsdorf Rippberg – Gemeinsam schaffen, gemeinsam helfen, gemeinsam feiern.

Ralf Block brachte in seiner Ansprache an die Gäste noch einmal den Dank der gesamten Familie an alle Einsatzkräfte beim damaligen Brand zum Ausdruck. "Als ich den ersten Rauch gesehen habe", berichtete seine Schwester Brigitte Mehl, Inhaberin des Hotels und Gasthofs "Linkenmühle", "schoss es mir als erstes durch den Kopf: Da ist nichts mehr zu retten."

Und trotzdem: Durch schnelles und effektives Eingreifen sei schlimmeres verhindert worden, so Ralf Block: das Übergreifen der hoch lodernden Flammen auf einen benachbarten Stall und das angebaute Wohnhaus der Familie. Alle Pferde, aber wenige Maschinen konnten gerettet werden. Andere Geräte und Fahrzeuge verbrannten. Darunter das Expeditions-Wohnmobil von Ralf Block, das er über Jahre renoviert und für lange Reisen im Ruhestand vorgesehen hatte. "Da verbrennen ja nicht nur Sachen, sondern auch Träume", bekannte der Unternehmer.

Die verloren gegangene Scheune stammte aus dem 18. Jahrhundert. Das gesamte Anwesen ist aber deutlich älter und stammt aus der Zeit weit vor dem 30-jährigen Krieg. Die damalige Eigentümerfamilie Link steht bis heute für den Namen des Anwesens: "Linkenmühle". Nach mehreren Eigentümerwechseln wurde der Mühlenbetrieb auf dem landwirtschaftlichen Anwesen um 1930 eingestellt. In den 1950-er Jahren erwarb die aus dem Taubertal stammende Familie Block das Terrain und baute das Hauptgebäude zu einem Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb um, der heute in dritter Generation von Brigitte Mehl geführt wird. Ralf Block betreibt dort einen Fachbetrieb für Brennholz und Hackschnitzel.

Vieles ist seit dem Großfeuer Ende Januar geschehen. Lkw-weise wurde Brandschutt entsorgt, ein Teil davon konnte für den anstehenden Wiederaufbau vorbereitet werden. Alles angebrannte Holz musste aufwendig in eine Spezialverbrennungsanlage in Oberbayern abtransportiert werden. Inzwischen wurden die Planungen für den Wiederaufbau des abgebrannten Gebäudes weitgehend abgeschlossen. Familie Block wartet auf den Startschuss, die Baugenehmigung. Dann soll noch in diesem Jahr der Neubau stehen, hoffen sie, damit die 23 Pferde vor dem Winter wieder ein Dach über dem Kopf haben.

Ralf Block: "Wir haben in den letzten Monaten so viel materielle und ideelle Hilfe bekommen. Aber das ist es ja nicht allein. Uns bewegt bis heute die Wertschätzung, die uns damit zum Ausdruck gebracht worden ist." Ortsvorsteher Wolfgang Stich sprach seinen Dank an alle damals beteiligten Institutionen aus – an die Feuerwehren, die Polizei, das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz, den Ortschaftsrat, alle Rippberger Vereine und Gruppierungen.

Brigitte Mehl erinnerte sich: "Ich war begeistert, wie schnell und effizient die unterschiedlichen Rädchen der Rettungskräfte seinerzeit ineinander gegriffen und äußerst zielgerichtet zusammengearbeitet haben. Sogar Verpflegung war organisiert worden, und tief in der Nacht ein eigenes Tankfahrzeug, zur Nachversorgung der Einsatzfahrzeuge und zahlreichen Pumpen." Drei Tage lang war nach den Löscharbeiten Brandwache gehalten worden, um das sich Wiederentzünden letzter Glutnester zu verhindern.

Auf der Einladung zum "Danke-Fest" war gestanden: "Das Lodern des Feuers ist gelöscht. Die Flamme der Dankbarkeit brennt weiter." Für Familie Block war das sonntägliche Fest an der "Linkenmühle" nun in gewisser Weise ein Schlusspunkt. Man wolle jetzt umso mehr nach vorne schauen, den Wiederaufbau fertig stellen und daran gehen, mit einigen Dingen "nach und nach emotional abschließen zu können".