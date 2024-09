Külsheim. (pm) Ralf Rohmann, Geschäftsführer der Maschinenfabrik Gustav Eirich, hält am Sonntag, 8. September, ab 11 Uhr beim musikalischen Frühschoppen auf dem Külsheimer Großen Markt die Festrede.

Sein Thema "Familienunternehmen in der Zwickmühle: Welchen Herausforderungen sich der Mittelstand, das ,Rückgrat der deutschen Wirtschaft‘ stellen muss" ist aktueller denn je. Das viertägige Volksfest in Hardheims Nachbargemeinde startet bereits am Donnerstag, 5. September, mit vielen Aktionen und Angeboten.

> Donnerstag: Den Auftakt macht ab 19 Uhr ein Festumzug. Zu den Umzugsteilnehmern zählen mehr als 100 Soldaten des Panzerbataillons 363 aus Hardheim. Die Külsheimer Patenkompanie kehrte erst vor kurzem von einem mehrmonatigen Einsatz an der Nato-Ostflanke zurück. Nach dem Umzug wird das Festbier im Festzelt angestochen.

> Freitag: Von 14 bis 17 Uhr gibt es einen Kinder- und Familiennachmittag mit vergünstigten Fahrpreisen und Musik. Ab 20 Uhr geht es mit einer "Mallorca-Party" weiter, bei der DJ Dr. Bamberger für Stimmung im Festzelt sorgt.

> Samstag: Ab 11 Uhr verwandelt sich die Innenstadt in einen bunten Marktplatz mit zahlreichen Attraktionen. Der Markt bietet eine Spielstraße, eine Oldtimer-Schlepper-Ausstellung, eine Puppenstube und vieles mehr. Ab 13 Uhr wird es sportlich, und der Nachmittag steht ganz im Zeichen von Gesundheit, Genuss und Schönes mit Direktvermarktern. Der Tag wird mit einer kreativen Hobbyausstellung des Bürgernetzwerks abgerundet. Die Fußgängerzone wird um 14 Uhr geöffnet.

> Sonntag: Der letzte Tag beginnt um 11 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen im Festzelt. In der Innenstadt gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag und Marktaktivitäten, darunter eine Tischtennisakademie für Kinder, ein Kinderflohmarkt und vieles mehr. Ab 13 Uhr sorgt der Musikverein Eiersheim für Unterhaltung am Dreischalenbrunnen. Das große Abschlussfeuerwerk um 21 Uhr krönt den Großen Markt.