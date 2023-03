Mosbach. (RNZ) Dass Konzert auf der Abschiedstour des A-cappella-Quintetts "Füenf", das am kommenden Sonntag in der Alten Mälzerei in Mosbach stattfinden sollte, muss kurzfristig abgesagt werden. Grund ist laut Veranstalter ein Krankheitsfall im Künstlerteam. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, nach einem Ersatztermin wird derzeit noch gesucht.

Update: Freitag, 17. März 2023, 15 Uhr

A-cappella-Quintett "Füenf" auf Abschiedstour

Mosbach. (RNZ/zg) Seit über einem Vierteljahrhundert touren sie durch die Republik, doch bald ist Schluss mit lustig: Die Jungs von "Füenf" sind auf Abschiedstournee, kehren aber kurz vor knapp noch in Mosbachs Alter Mälzerei ein. Am kommenden Sonntag, 19. März, präsentiert das A-cappella-Quintett dort ab 19 Uhr sein Best-of-Programm "Endlich!".

Begonnen hat die Reise im Jahr 1995: Fünf junge Popsänger treffen sich rein zufällig vor einer Imbissbude irgendwo in Süddeutschland. Sie geben sich den fantasievollen Namen "Füenf" und geloben bei ihren außerirdischen Kehlköpfen, nie wieder Hand an eine E-Gitarre oder Ähnliches zu legen – beseelt von der Vision, allein mit der Zauberkraft ihrer Stimmen die Welt noch ein wenig schöner zu machen, als sie ohnehin schon ist. So schwören sie sich bedingungslose Tonalität und verschreiben sich fortan der Suche nach dem heiligen Vokal. So weit die offizielle Version frei nach Rosamunde Pilcher, die wir einfach mal so stehen lassen.

Nun ist er aber eingeläutet, der Endspott der Besinglichkeiten. So sang- und klanglos machen sich die Füenf allerdings nicht vom Acker. Bis für Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso "endlich" der letzte Vorhang fällt, wollen sie noch einmal ein musikomisches Freudenfeuer mit den Höhepunkten ihres Schaffens abfackeln – darunter sicherlich auch ihr größter Radiohit, die ultimative musikalische Liebeserklärung an ihre schwäbische Heimat: "Mir im Süden".