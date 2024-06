Von Andreas Hanel

Seckach. Beim Seckacher Gemeinderat gibt es einige Neuerungen. Von der Liste "Menschen.Ort.Heimat.Region.Engagement" haben es auf Anhieb gleich drei Kandidaten in das Gremium geschafft. Die Grüne Liste entsendet einen Gemeinderat.

Die CDU bleibt trotz Verlusten weiterhin stärkste Fraktion, sie ist mit acht Mitgliedern im Gremium vertreten. Die AfD hat künftig zwei Sitze im Gemeinderat. Wir haben die Fraktionen um eine Stellungnahme zur Wahl gebeten:

CDU: Martin Müller, Sprecher der CDU im Gemeinderat, und Daniel Parstorfer, Gemeindeverbandsvorsitzender erklären: "Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns die Wählerinnen und Wähler erneut entgegengebracht haben. Die gewählten Gemeinde- und Ortschaftsräte sind bereits in unserer Gemeinde vielfältig ehrenamtlich engagiert und werden sich auch in Zukunft für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde im Interesse der Bürgerinnen und Bürgern konstruktiv einbringen.

Es war uns im Vorfeld bewusst, dass die Vielzahl der Listen zu Veränderungen führen würde. Die CDU möchte auch weiterhin als stärkste Kraft mit allen demokratischen Gruppen zusammenarbeiten, um durch sachorientierte Entscheidungen gemeinsam zum Wohle unserer Gemeinde beizutragen."

Liste "Menschen.Ort.Heimat.Region.Engagement": "Wir möchten uns von Herzen bei den Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen bedanken, das uns durch ihre Stimmen bei der Gemeinderatswahl entgegengebracht wurde.

Unser Ort und die Menschen, die hier leben, liegen uns sehr am Herzen: Unabhängig von jeglichen Parteiprogrammen auf Landes- oder Bundesebene setzen wir uns mit voller Energie und frischem Wind für die Belange unserer Gemeinde ein. Als junge Mitglieder des Gemeinderats möchten wir neue Impulse setzen und gemeinsam etwas bewegen.

Wir freuen uns auf die bevorstehende Zusammenarbeit und darauf, unsere Ideen und Ziele für eine positive Entwicklung unserer Gemeinde einzubringen. Es ist unser Bestreben, stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Einwohner zu haben und gemeinsam Lösungen zu finden, die unsere Gemeinde voranbringen."

AfD: "Die AfD trat zur Gemeinderatswahl in Seckach mit einer ,offenen Liste‘ an, also nicht parteigebunden. Nur Kreisrat Ralf Barwig ist Mitglied der Partei. Wichtigstes Anliegen ist ihm bei der künftigen Arbeit im Gemeinderat der Lärmschutz der Bewohner.

Wengistens an Sonn- und Feiertagen soll die Erholung nicht mehr durch Fluglärm gestört werden, immerhin gibt es auch Segel- und Elektro-Kleinflugzeuge. Auch der Bau der Transversale von Buchen nach Adelsheim-Nord ist ein besonderes Anliegen. Die Bürger leiden unter dem zunehmenden Lkw-Verkehr im Talkessel von Seckach, Zimmern und auch Bödigheim, was nicht so bleiben soll."

Grüne Liste: Günter Schmitt-Haber gibt eine "Teilerklärung für den Rückgang der Grünen-Stimmen" bei den Wahlen: "Der sogenannte ,Heizungshammer‘ wurde von der FDP als unfertiges Gesetzesvorlage an die Medien ,durchgestochen‘. Dem folgte ein vollkommen unlogisches populistisches ,Grünen Bashing‘ von allen Seiten.

Aber jeder möchte angeblich etwas gegen den menschengemachten Klimawandel tun. Robert Habeck tut dies immer, auch mit diesem Gesetz. Die Zeiten und Meinungen werden sich nach der nächsten Dürre und Hitzeperiode wieder ändern. Nur Schade, dass vor allem die AfD davon profitiert hat."

Das Ergebnis im Überblick:

Seckach 2024 2019 Wahlbeteiligung 62,23 % 57,19 % CDU 57,54 % 76,05 % Liste "Menschen.Ort.Heimat.Region.Engagement" 17,45 % - AfD 16,67 % 4,63 % Grüne Liste 8,34 % - SPD/Bürgerliste - 19,33 %

Im Ortschaftsrat Großeichholzheim sieht die Sitzverteilung folgendermaßen aus:

Wahlvorschlag Bewerber Mandat Stimmen CDU Müller, Reiner Direktmandat 1.165 CDU Rapp, Reinhold Direktmandat 851 CDU Blumberg, Ronny Direktmandat 526 CDU Kraus, Stephan Direktmandat 299 Grüne Liste Schmitt-Haber, Günter Direktmandat 330

Im Ortschaftsrat Zimmern sieht die Sitzverteilung folgendermaßen aus: