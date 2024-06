Höpfingen. (jam) Sie alle wollen für Höpfingen und Waldstetten unter den Voraussetzungen das Beste erreichen: In diesem schwierigen Ziel sind sich die drei neuen und alten Gemeinderatsfraktionen einig. Parteizugehörigkeit spielt dabei keine Rolle, wie die Sprecher von SPD, CDU und Freien Wählern gegenüber der RNZ betonen. Das scheint bis zum Wähler durchzudringen. Die Höpfinger wählten bei der Kommunalwahl am 9. Juni – entgegen dem bundesweiten Trend bei der Europawahl und entgegen der mauen 12,8 Prozent für die Sozialdemokraten in Höpfingen selbst – Persönlichkeiten, nicht die Partei.

"Parteigeklüngel ist weder nötig noch hilfreich"

SPD: Dementsprechend freut sich die örtliche SPD über ihr rekordverdächtiges Abschneiden. Sie vereinte bei der Gemeinderatswahl 47,6 Prozent der Stimmen auf sich. "Wir glauben, mit annähernd 50 Prozent Stimmenanteil für eine SPD-Gruppierung sind wir an der Spitze in Süddeutschland", teilt Thomas Greulich mit. Zumindest landesweit hat die Höpfinger Liste auf jeden Fall das beste Ergebnis für die Sozialdemokraten erzielt, wie das Statistische Landesamt auf Nachfrage gegenüber der RNZ bestätigt. Sieben der neun Kandidaten der SPD schafften damit den Einzug in den Gemeinderat. "Wir bleiben die größte Fraktion im Gemeinderat und haben noch einen Sitz hinzugewonnen", fasst Fraktionssprecher Thomas Greulich zusammen. Damit besetzt die SPD die Hälfte der Sitze im Gremium und stellt zudem mit Helmut Häfner den Stimmenkönig. Die Sozialdemokraten verbesserten sich sogar noch einmal gegenüber 2019, als die SPD erstmals die Mehrheit in der einst schwarzen Hochburg Höpfingen übernahm.

Drei neue Gesichter vertreten künftig zusammen mit vier etablierten Räten unter dem Banner der Sozialdemokraten die Belange der Höpfinger und Waldstetter im Gemeinderat. Auffällig ist, dass es sich dabei ausnahmslos um Männer handelt – und das obwohl 2019 mit Birgit Müller noch eine Frau die absolute Stimmenkönigin war. Bemerkenswert ist ebenso, dass nur die SPD Vertreter aus Waldstetten entsendet. Zu dem bereits vor fünf Jahren gewählten Lukas Frisch gesellen sich Florian Heffner und Christopher Böhres. In der Kerngemeinde verstärkt Kai Nohe die Veteranen Helmut Häfner und Thomas Greulich sowie den 2013 nachgerückten Dirk Nied.

CDU: Die Christdemokraten bewerten ihr Wahlergebnis als "sehr gut". Nach dem Absturz in der Wahl vor fünf Jahren verbesserten sie sich minimal und behalten ihre fünf Sitze im Gemeinderat. "Mit einem, besser zwei weiteren Kandidaten im Wohnbezirk Waldstetten wäre es vermutlich noch besser gewesen", glaubt Fraktionssprecher Martin Sauer. Er bedauert: "Es war uns aber trotz intensiver Bemühungen nicht möglich, Bewerber zu finden." Dabei legt seine Fraktion – ähnlich wie offensichtlich die Wähler – gar keinen allzu großen Wert auf die Parteizugehörigkeit: "Parteigeklüngel können wir uns in Höpfingen nicht leisten, außerdem ist dies weder nötig noch hilfreich", spricht Sauer aus eigener Erfahrung. Das neu gewählte Gremium bezeichnet er als einen bunten Mix aus der Höpfinger Bevölkerung: "mit alten Hasen und frischen Gesichtern". Einer konstruktiven Zusammenarbeit steht ihm zufolge nichts im Weg. "Die Herausforderungen und Bedürfnisse in Höpfingen und Waldstetten sind für die nächsten Jahre bekannt und vorgezeichnet." Nun ist der Gemeinderat gefragt, Lösungen zu entwickeln.

Personell gibt es bei den Christdemokraten nur eine einzige Veränderung: Manfred Knapp-Holldorf, der 2014 noch zu wenig Stimmen für einen Einzug in den Gemeinderat gesammelt hatte, übernimmt den Sitz von Dr. Stefanie Wahn, die nicht mehr angetreten war. Er stammt wie die vier weiteren Mandatsinhaber aus der Kerngemeinde. Andreas Fürst, Martin Sauer, Josef König und Daniela Kaiser-Hauk konnten allesamt ihren Wahlerfolg aus 2019 wiederholen.

Freie Wähler: "Sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Wahlen" ist man auch bei den Freien Wählern – und das obwohl diese gegenüber 2019 einen Sitz eingebüßt haben. Die Begründung liefern Ute König und Saskia Dargatz gemeinsam: "Leider sinkt die Bereitschaft zur Übernahme eines Ehrenamts immer mehr." So war man bei den Freien Wählern froh, überhaupt vier Kandidaten stellen zu können – darunter allerdings wie schon bei der CDU niemand aus Waldstetten. Im Vergleich zur vorigen Wahl verzeichneten sie alle deutliche Zuwächse – den Wegfall ihres Stimmenkönigs Herbert Frisch aus Waldstetten konnte das jedoch nicht kompensieren.

Als Mandatsträger der Wählervereinigung unterliegen Dargatz und König keinem Fraktionszuwachs (den gibt es nicht einmal bei CDU oder SPD), trotzdem sehen sich die Freien Wähler in ihrer Freiheit bei Beschlüssen oft eingeengt. "Die Entscheidungen im Gemeinderat sind größtenteils stark von bestehenden Gesetzen, Vorschriften und Regelungen geprägt – sowie natürlich von der knappen Haushaltslage", erklären König und Dargatz. Sie wollen die knappen Mittel unter Einhaltung der Gesetze verwenden, um "ein Maximum an Gewinn in der Infrastruktur und der Lebensqualität in Höpfingen und Waldstetten" zu erzielen.

Das Ergebnis im Überblick:

Höpfingen 2024 2019 Wahlbeteiligung 67,72 % 63,7 % SPD 47,57 % 43,9 % CDU-Bürgerliste 34,76 % 33,7 % Freie Wähler Vereinigung 17,67 % 22,4 %

Ortschaftsrat Waldstetten: