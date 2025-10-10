Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. "Auf geht’s!" Mit diesem Aufruf möchte die Erzdiözese Freiburg die Katholiken zur Teilnahme an der Pfarreiratswahl am 19. Oktober bewegen. Das Motto ist auch als Startsignal zu lesen: Die Pfarreiratswahl ist das erste große Ereignis innerhalb der 36 neuen Pfarreien.

Der gemeinsame Pfarreirat nimmt mit der Bildung der neuen