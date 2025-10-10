Freitag, 10. Oktober 2025

Plus Kirchengemeinde Bauland-Odenwald

Über 26.000 Katholiken sind zur Pfarreiratswahl aufgerufen

Die Online-Wahllokale sind schon geöffnet, Internet-Neulinge können auch in Präsenz oder per Brief wählen.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
„Auf geht’s!“: Helmut Hotzy und Birgit Neubau werben für die Teilnahme an der Pfarreiratswahl. Foto: rüb

Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. "Auf geht’s!" Mit diesem Aufruf möchte die Erzdiözese Freiburg die Katholiken zur Teilnahme an der Pfarreiratswahl am 19. Oktober bewegen. Das Motto ist auch als Startsignal zu lesen: Die Pfarreiratswahl ist das erste große Ereignis innerhalb der 36 neuen Pfarreien.

Der gemeinsame Pfarreirat nimmt mit der Bildung der neuen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
