Über 26.000 Katholiken sind zur Pfarreiratswahl aufgerufen
Die Online-Wahllokale sind schon geöffnet, Internet-Neulinge können auch in Präsenz oder per Brief wählen.
Von Rüdiger Busch
Neckar-Odenwald-Kreis. "Auf geht’s!" Mit diesem Aufruf möchte die Erzdiözese Freiburg die Katholiken zur Teilnahme an der Pfarreiratswahl am 19. Oktober bewegen. Das Motto ist auch als Startsignal zu lesen: Die Pfarreiratswahl ist das erste große Ereignis innerhalb der 36 neuen Pfarreien.
Der gemeinsame Pfarreirat nimmt mit der Bildung der neuen