Billigheim-Sulzbach. (np/RNZ) Nachdem zwei ähnliche Aussaataktionen in den Vorjahren in den Kindergärten in Katzental und Billigheim stattgefunden hatten, ging das Projekt "Blühender Naturpark" in der Gemeinde Billigheim in die dritte Runde. Dieser Tage wurde am Kindergarten St. Martin in Sulzbach eine artenreiche Wildblumenfläche angelegt. Die Kindergartenkinder waren mit Feuereifer dabei.

Bei strahlendem Wetter wurde auf einer Fläche von über 400 Quadratmetern eifrig gesät. Naturpark-Projektmanagerin Emely Meister äußerte sich sehr erfreut über die Aktion: "Ich bin überaus glücklich über die neue Wildblumenwiese und die engagierte Unterstützung der Kinder", so Meister, die auch der Gemeinde Billigheim für die Initiative dankte.

Auch Bürgermeister Martin Diblik brachte seine Freude zum Ausdruck: "Die Schaffung dieser neuen Wildblumenwiese trägt aktiv zum Schutz unserer kostbaren Insekten bei und sensibilisiert gleichzeitig unsere Kindergartenkinder für dieses wichtige Thema."

Emely Meister betonte außerdem die große Rolle von Insekten hinsichtlich ihrer Bestäubungsleistung für unsere Nahrungsmittel. Bei der Aussaat wurde auf eine regionale Wildpflanzenmischung gesetzt, die von Insekten sehr geschätzt wird. Um entsprechendes Wissen zu vermitteln, wurde an der Blühfläche ein Hinweisschild vom Naturpark angebracht. Das Projekt wird mit Mitteln des Sonderprogramms des Landes zur Förderung der biologischen Vielfalt unterstützt.