Von Carolin Reinmuth

Pleutersbach. Blauer Himmel und Sonnenschein, was brauchte es am Samstag mehr, um offiziell die Pleutersbacher Straßenkerwe zu eröffnen. Ortsvorsteherin Elisa Rupp begrüßte die eingeladenen Gäste sowie die zahlreichen Ortsansässigen. Dem schloss sich Bürgermeister Peter Reichert an und wünschte vergnügliche, gesellige Kerwetage.

Initiatoren und Gäste stoßen auf eine gelungene Kerwe an. Foto: Carolin Reinmuth

Auch dieses Mal hatte die Distelhäuser Brauerei wieder ein Fass mit Bier zur Verfügung gestellt, um auf die Eröffnung anzustoßen. Angefeuert durch die Gäste gelang Elisa Rupp, mit Unterstützung von Peter Reichert und Roland Brand von der Brauerei, mit nur einem Schlag der Anstich. Das "kühle Blonde" floss in die Krüge und wurde begeistert in die durstige Runde gereicht. In Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Verkehrsverein, vertreten durch Patrick Poser und Daniela Völker, konnte die beliebte Straßenkerwe auch dieses Jahr wieder realisiert werden.

Das Gummientenrennen lockt die Gäste zum Pleutersbach. Foto: Carolin Reinmuth

Mit der Feuerwehr, dem Reitverein und dem Angelverein, der erstmals wieder dabei war, wurde entlang der Ersheimer Straße allerhand auf die Beine gestellt. Liebevoll gestaltete Stände boten allerlei an Speisen und Getränken an, ob deftig oder süß, es war für jeden etwas dabei, auch Kunsthandwerk und regionaler Honig durfte nicht fehlen. Für die kleinen Besucher war eine Hüpfburg aufgestellt worden und der nahe Bach lud zum Planschen und Räubern ein.

Groß ist die Vielfalt der originellen Cigarbox-Guitars. Foto: Carolin Reinmuth

Ein fester Bestandteil der Kerwe ist das "Smoking Guitars" Festival, das dieses Jahr schon zum sechsten Mal stattfand. Friedel Geratsch, besser bekannt als Frontmann der Band "Geiersturzflug", ist passionierter CBG Musiker, er beging sein Abschiedskonzert an diesem Abend. Ein Filmteam des Senders ARTE war extra zu diesem Anlass in Pleutersbach, um eine Dokumentation über diese besondere Musik-Gemeinschaft zu drehen. "Wir sind eine immer größer werdende eingeschworene, familiäre Gemeinschaft aus vielen unterschiedlichen Musikern und Liebhabern dieser Musik und dieses Festivals", so Jörg Metz, Vorsitzender des Vereins, der aus Essen angereist war.

Die Freiwillige Feuerwehr Pleutersbach bot am Abend noch ein besonderes Highlight. Die "Flame Bar 2.0" sorgte rund ums Feuerwehrhaus mit Barbetrieb für Partystimmung und heizte den Besuchern kräftig ein.

Am Sonntag fand traditionell der Kerwegottesdienst mit Pfarrer Gero Albert und das beliebte "Gummientenrennen" auf dem Pleutersbach statt. Musikalisch unterhalten wurde das Ganze durch das Platzkonzert der Musikkapelle "Kleiner Odenwald Allemühl". Zum Abschluss und Kehraus gab es am Montag noch das Schälrippchen-Essen.

Alles in allem ein gelungenes Kerwewochenende in Pleutersbach, das ohne die vielen Helfer vor und hinter den Kulissen nicht möglich gewesen wäre und für zufriedene Gäste gesorgt hat – und nicht zuletzt natürlich auch die Ortsgemeinschaft ungemein stärkt.