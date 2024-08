Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Bei den gegenwärtigen sommerlichen Verhältnissen kann Leben in die Bioenergietonnen kommen. Die kleinen weißen und in Scharen auftretenden Maden sind jedoch nicht gesundheitsgefährlich. Es sind Fliegenlarven, die wenige Tage nach der Eiablage schlüpfen. Abgesehen vom unangenehmen Anblick ist nichts von ihnen zu befürchten.

Was aber hilft gegen Madenbefall? Wo möglich, sollten die Biotonnen schattig und kühl stehen: unter Bäumen und Büschen, an der Nordseite des Hauses, unterm Carport oder notfalls auch in der Garage. So wie hohe Temperaturen den biologischen Abbau der Abfälle fördern, so verzögern ihn tiefe Temperaturen.

Maden gedeihen in feuchter Umgebung. Daher sollten die Bioenergietonnen eher trocken gehalten werden. Flüssige Abfälle gehören grundsätzlich nicht in die Biotonnen. Bestimmte Obst- und Gemüsereste neigen aber insbesondere bei Verderb zu starkem Austropfen. Alle Bioabfälle sollten daher in Papier verpackt in die ohnehin schon mit Papier ausgelegten Vorsortierer und Bioenergietonnen gefüllt werden.

Den Deckel von Vorsortier-Eimer und Bioenergietonne sollte man immer geschlossen halten, damit keine Fliegen und andere Insekten angezogen werden.

Fliegen und Maden hält man außerdem fern, indem der Tonnenrand ab und zu mit Essig besprüht oder abgewischt wird. Man kann saugfähiges Papier in die Bioenergietonne geben. Das saugt die Feuchtigkeit auf und erschwert daher die Lebensbedingungen für Insekten.

Stark eiweißhaltige Lebensmittelreste sollten immer in Papier eingewickelt werden. Diese Lebensmittelreste locken besonders gern Fliegen an.