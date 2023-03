Auerbach. (cao) Bernhard Haag ist wütend. Seit November vergangenen Jahres hat der 83-Jährige aus Auerbach immer wieder Probleme mit seinem Telefonanschluss. "Manchmal kam ein Freizeichen, und ich konnte telefonieren, manchmal passierte aber einfach gar nichts", berichtet er im Gespräch mit der RNZ. "Seit Januar ist die Leitung jetzt komplett tot."

Wie es zu der Verbindungsstörung kam, können weder der Senior noch die Telekom beantworten: Ein Erdkabel sei beschädigt, teilt der Netzbetreiber auf Anfrage mit. Die Frage nach der Ursache dafür lässt das Unternehmen jedoch unbeantwortet. "Gebaggert wurde hier vorher nicht", kann Haag immerhin einen Grund ausschließen. In den vergangenen Monaten hatten sich zahlreiche Leser bei der RNZ gemeldet, die nach Erdarbeiten beschädigte Telefon- und Internetkabel (meist handelte es sich dabei um Anschlüsse von der Telekom) zu beklagen hatten.

Was Bernhard Haag besonders ärgert: "Der Reparaturtermin wurde verschoben." Eigentlich hätte der Telefonanschluss des Auerbachers bereits am 22. Februar wieder funktionsfähig gemacht werden sollen. "Aber der Termin ist einfach so verstrichen, ohne dass jemand von der Telekom kam." Erst auf seine Rückfrage hin sei ihm nun der 22. März genannt worden, dann solle sein Anschluss wieder funktionieren.

Gefragt nach dem Grund der Terminverschiebung, antwortet die Telekom schriftlich: "Aktuell ist wegen fehlender Genehmigung (VAO) kein Tiefbau möglich. Die VAO wurde bereits von unserem Baubezirk angemahnt, steht aber aktuell noch aus."

VAO steht hierbei für die sogenannte "Verkehrsrechtliche Anordnung", mit der bei Tiefbauarbeiten die Straßennutzung zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs beschränkt, umgeleitet oder verboten beziehungsweise das Aufstellen von Verkehrsschildern festgelegt wird. Die Schuld an der Verzögerung liege also an der Gemeinde Elztal bzw. der unteren Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt, die trotz der Anmahnung noch nicht mit der Genehmigung rausgerückt seien.

Sowohl in der Gemeinde Elztal als auch im Landratsamt ist allerdings noch gar kein Antrag der Telekom eingegangen, wie man im Bauamt der Gemeinde als auch in der unteren Straßenverkehrsbehörde in Buchen auf RNZ-Nachfrage erklärt. Darauf bereits am vergangenen Mittwoch angesprochen, regierte die Telekom bis Redaktionsschluss am Freitagabend nicht.

Bernhard Haag hofft derweil darauf, dass er sein Telefon zeitnah wieder nutzen kann. "Mit den Abbuchungen auf dem Konto gab es von der Telekom bisher jedenfalls keine Versäumnisse", sagt der 83-Jährige sarkastisch. Für den Zeitraum des Ausfalls habe man ihm immerhin eine Gutschrift zugesichert. "Wenn das alles so weiter geht, melde ich mein Telefon ganz ab", sagt Haag. "Irgendwann ist auch mal Schluss mit diesem Hingehalte."