Bis Ende April/Anfang Mai, so die Einschätzung des Poliers, soll der verbindende Abschnitt fertig erneuert sein. Die (weiterhin) bestehende Umleitung könnte dann eine Abfahrt weiter gen Osten rücken, also statt über ...

"Wir machen jetzt zunächst den Bereich hier an der Sulzbacher Straße und ein kleines Teilstück um die Kurve in Richtung Ortsausgang", verdeutlicht Gabor Wagensommer, "danach geht es in mehreren Einzelabschnitten unten an der Odenwaldstraße weiter." Die Reihenfolge ergibt Sinn: Wenn der Bautrupp aus Bad Friedrichshall die Arbeiten vor der Haustüre der Polizei abgeschlossen hat, kann die Verkehrsführung nämlich wieder verändert, der Fluss verbessert werden.

Ein Ingenieurbüro hatte zuvor das Kanalsystem mit Kameras befahren, den Austauschbedarf ermittelt. Die neuen Rohrleitungen, die man daraufhin verbaut hat, sind inzwischen schon wieder unsichtbar, der eigentliche Straßenunterbau darüber in Arbeit. Auf der anderen Straßenseite (an den Polizeiparkplatz angrenzend) hatte man die notwendigen Sanierungsmaßnahmen bereits beim vorgelagerten Bauabschnitt – Ende des Jahres 2021 weitestgehend abgeschlossen – erledigt.

Der Straßenunterbau ist aktuell in Arbeit. Auf dem Abschnitt an der Sulzbacher Straße gehen die Sanierungsarbeiten gut voran. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sichtbar voran geht es an der prominentesten Baustelle im Stadtgebiet von Mosbach. Seit Ende März wird die rege frequentierte Ortsdurchfahrt auf einem weiteren Teilstück saniert, bis Ende November soll im Zuge der umfangreichen Maßnahme der Bereich der Bundesstraße B27 vom Knotenpunkt Sulzbacher Straße/Amthausstraße bis auf Höhe der Jet-Tankstelle einer grundlegenden Erneuerung unterzogen werden.

Während sich die Verkehrs- und Gemütslage nach einer gewissen "Eingewöhnungsphase" für die neue Verkehrsführung beruhigt hat, versucht man auf der Baustelle selbst, den Takt möglichst hochzuhalten. "Bisher läuft alles wie geplant", berichtet Gabor Wagensommer im kurzen Baken-Gespräch am Rand der Sulzbacher Straße.

Die eröffnet im Bereich zwischen Justizgebäude und Polizei zu Wochenbeginn noch tiefe Einblicke: Rund 70 Zentimeter tief hat man das Verbindungsstück zwischen Haupt- und Odenwaldstraße ausgekoffert. Dabei waren die Fachkräfte von Osmanaj-Bau (Bad Friedrichshall) zuvor flächig fräsend an der Oberfläche und dann stellenweise noch tiefer im Untergrund zu Gange. "Die Schmutzwasserleitungen haben wir hier wo nötig bereits ausgetauscht", skizziert Polier Wagensommer, während sein Team im Hintergrund weiter Stück für Stück verbrauchte Schotterschichten ausbaggert.

Der Straßenunterbau ist aktuell in Arbeit. Auf dem Abschnitt an der Sulzbacher Straße gehen die Sanierungsarbeiten gut voran. Foto: Schattauer

Ein Ingenieurbüro hatte zuvor das Kanalsystem mit Kameras befahren, den Austauschbedarf ermittelt. Die neuen Rohrleitungen, die man daraufhin verbaut hat, sind inzwischen schon wieder unsichtbar, der eigentliche Straßenunterbau darüber in Arbeit. Auf der anderen Straßenseite (an den Polizeiparkplatz angrenzend) hatte man die notwendigen Sanierungsmaßnahmen bereits beim vorgelagerten Bauabschnitt – Ende des Jahres 2021 weitestgehend abgeschlossen – erledigt.

"Wir machen jetzt zunächst den Bereich hier an der Sulzbacher Straße und ein kleines Teilstück um die Kurve in Richtung Ortsausgang", verdeutlicht Gabor Wagensommer, "danach geht es in mehreren Einzelabschnitten unten an der Odenwaldstraße weiter." Die Reihenfolge ergibt Sinn: Wenn der Bautrupp aus Bad Friedrichshall die Arbeiten vor der Haustüre der Polizei abgeschlossen hat, kann die Verkehrsführung nämlich wieder verändert, der Fluss verbessert werden.

Bis Ende April/Anfang Mai, so die Einschätzung des Poliers, soll der verbindende Abschnitt fertig erneuert sein. Die (weiterhin) bestehende Umleitung könnte dann eine Abfahrt weiter gen Osten rücken, also statt über die schmale Kistnerstraße über die mit echten Abbiegespuren ausgestattete Sulzbacher Straße stadtauswärts geführt werden. Was dem in den Hauptverkehrszeiten immer mal wieder stockenden Verkehrsfluss sicher zuträglich wäre.

Dafür, dass sich die Behinderungen einigermaßen in Grenzen halten, hat man bei der Stadt eine mögliche Erklärung: "Vorteil war und ist wohl, dass wir die Sperrung schon einmal hatten und viele wissen, wie es abläuft und welche Wege für sie wann am besten sind", sagt Pressesprecherin Meike Wendt. Beschwerden über die Baustelle oder die Umleitung seien bei ihr bzw. ihren Kolleginnen und Kollegen kaum aufgeschlagen.

Zurück zum eigentlichen Geschehen: "Grobschotter, Mineralschotter, Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht", umreißt Polier Wagensommer die anstehende "Schichtarbeit" an der Sulzbacher Straße. Sichtbar gewirkt hat man parallel auch an der Odenwaldstraße, wo neben der stadtauswärts führenden Fahrbahn auch Randsteine und der Fußweg auf- und abgebrochen wurden. Das dabei zusammenkommende Material werde jeweils beprobt und dann zur Aufarbeitung oder Deponierung abtransportiert, erläutert Wagensommer.

"Es läuft bislang alles planmäßig", bestätigt Philipp Kraft, Bauleiter des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf RNZ-Nachfrage die Ausführungen des Poliers. Einmal pro Woche tausche man sich an der Baustelle über Fortgang und mögliche Probleme aus. Letztgenannte seien bis dato aber glücklicherweise nicht aufgetreten. "Das darf gerne auch so bleiben", sagt Kraft.

Die recht lange Baustellenzeit sei dem Umfang der Maßnahmen und der Abarbeitung in Teilabschnitten bei halbseitiger Sperrung geschuldet, das hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe bereits vor dem Start der Maßnahme gegenüber der RNZ erklärt. Zur Erinnerung: Für die Sanierung der B27 sind in diesem Teilabschnitt Kosten von 1,5 Mio. Euro und eine Bauzeit bis Ende November einkalkuliert.