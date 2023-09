Hardheim. (jam) Soll die Buslinie 82 von Miltenberg nach Hardheim über das Jahr 2023 hinaus weitergeführt werden? Diese Entscheidung wollte der Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises eigentlich noch vor Jahresende treffen und hat deshalb den Hardheimer Gemeinderat um eine Stellungnahme gebeten. In der Sitzung am Montag war es dafür aber bereits zu spät: Ein Ausschuss des Kreistags auf bayerischer Seite hatte sich bereits am 21. September einstimmig dafür ausgesprochen, die Linie 82 nach Hardheim einzustellen. Damit endet der dreijährige Probebetrieb mit täglich fünf Fahrten Ende des Jahres.

Sowohl die Kreisräte in Miltenberg als auch die Hardheimer Hauptamtsleiterin Mareike Brawek zogen ein ernüchterndes Fazit. Letztere erklärte am Montag: "Das Angebot wird nicht wirklich angenommen." Eine Erhebung der Fahrgastzahlen von April bis Juli habe ergeben, dass beispielsweise an der Haltestelle Post im Durchschnitt 3,3 Personen einsteigen und 2,9 aussteigen. Angesichts dieser zu niedrigen Nutzerzahlen und der nicht vertretbaren Kosten sei "eine Weiterführung dieser Fahrten wirtschaftlich nicht vertretbar", argumentierte der Miltenberger Ausschuss für Energie, Bau und Verkehr.

Der bayerische Nachbarkreis hatte den Löwenanteil an den Kosten zu stemmen, nachdem sich beide Kreise vor Jahren dafür ausgesprochen hatten, die eigenwirtschaftliche Linie 82 der Firma Ehrlich von Guggenberg nach Hardheim zu verlängern.

Man werde am Thema Mobilität im ländlichen Raum bleiben, betonte der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf. Ihm zufolge brauche es flexiblere Lösungen wie etwa On-Demand-Verkehre, die nur auf konkreten Bedarf fahren. Auf badischer Seite sieht man das ähnlich. "Der große Bus ist schwierig – kleinere flexiblere Lösungen sind die Zukunft", zitierte Bürgermeister Stefan Grimm eine Aussage von Landrat Dr. Achim Brötel.

Ob nun traditionelle Buslinie oder moderne On-Demand-Lösung, bei der Bürger benötigte Fahrten im Vorfeld anmelden: "Es braucht zwei bis drei Jahre, damit ein Umdenken stattfinden kann", betonte Grimm. Denn kaum jemand verzichte von heute auf morgen auf sein Auto. "Die Menschen müssen erst merken, dass sich eine Neuanschaffung nicht rentiert", begründete er die Notwendigkeit für einen langen Atem bei Mobilitätsprojekten im ländlichen Raum.

Gemeinderat Markus Weniger geht zwar davon aus, dass flexible Lösungen in der Fläche ebenfalls kein Gewinngeschäft seien, aber: "Die ländliche Bevölkerung hat es verdient, dass sie berücksichtigt wird."