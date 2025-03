Buchen. (rüb) Katzenhalter in Buchen müssen ihre freilaufenden, fortpflanzungsfähigen Tiere ab 1. Oktober mittels Mikrochip kennzeichnen, in einem Haustierregister registrieren und durch Kastration unfruchtbar machen lassen. Dies regelt die Katzenschutzverordnung, die am Montag vom Gemeinderat bei drei Gegenstimmen und vier Enthaltungen genehmigt wurde. Damit möchte die Stadt Buchen – wie zahlreiche weitere Kommunen im Landkreis – die Zahl der Streunerkatzen reduzieren, die daraus resultierende Belastung für das Tierheim Dallau vermindern und damit letztendlich Tierleid vermeiden.

Fachdienstleiter Andreas Schölch erläuterte zunächst die Hintergründe. Seit 2013 können die Städte und Gemeinden im Land den unkontrollierten Freilauf fortpflanzungsfähiger Katzen rechtlich beschränken oder verbieten. Da das Tierheim Dallau an seinen Kapazitätsgrenzen angelangt sei, seien die Aktiven der Tierschutzvereine Mosbach und Buchen auf die Kommunen im Landkreis zugegangen mit dem Wunsch, entsprechende Verordnungen umzusetzen.

Stefanie Lörsch, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Mosbach und Umgebung, der das Tierheim Dallau betreibt, zeigte auf, dass die Belegung mit Katzen seit Jahren zunehme, was zu höheren Ausgaben führe, aber auch zu räumlichen Engpässen: "Wir können eigentlich nur 70 Katzen aufnehmen, im Oktober lag die Zahl aber bei 140. Das funktioniert auf Dauer so nicht."

Auch aus Buchen wurden mit steigender Tendenz Katzen aufgenommen: 2022 waren es 14, 2023 19 und 2024 schließlich 22. Neben der Fundtierversorgung kümmert sich das Tierheim auch um die Kastration streunender Katzen, um die unkontrollierte Vermehrung zu stoppen. Durch die hohe Anzahl aufzunehmender Katzen, die oftmals auch krank seien, entstünden nicht nur hohe Tierarztkosten, sondern auch unnötiges Tierleid.

Laut Lörsch bekomme eine Katze durchschnittlich zweimal im Jahr Jungtiere. Ein Wurf zählt etwa fünf Kätzchen, von denen im Durchschnitt drei überleben. Nach vier bis sechs Monaten seien diese Katzen geschlechtsreif und vermehrten sich ebenfalls weiter.

"Die Katzenschutzverordnung löst zwar nicht alle Probleme, sie gibt uns und den vielen ehrenamtlichen Helfern der beiden Tierschutzvereine aber Rechtssicherheit", verdeutlichte Bürgermeister Roland Burger und unterstrich, dass die Stadt damit auch Tierleid minimieren wolle. Mit der Katzenschutzverordnung werde es möglich, langfristig die Katzenpopulation im Stadtgebiet zu kontrollieren und damit vorbeugenden Tierschutz zu leisten.

Die Verordnung, die zum 1. Oktober in Kraft tritt, sieht nicht nur vor, dass alle Katzenhalter bis dahin ihre freilaufenden Tiere kastrieren, kennzeichnen und registrieren lassen müssen. Sie erlaubt es der Stadt bzw. den Tierschutzvereinen auch, fremde Grundstücke zu betreten, um streunende Katzen einzufangen. Dies sah Stadtrat Christian Philipp kritisch: "Das geht mir zu weit."

Stefanie Lörsch entgegnete, dass sie und ihre Kolleginnen noch nie ein fremdes Grundstück ohne Einverständnis des Eigentümers betreten hätten: "In der Regel werden wir gerufen, wenn ein Hausbesitzer Probleme mit einer streunenden Katze auf seinem Grundstück hat, und werden nicht von selbst aktiv."