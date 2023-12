Gerichtstetten. (ww) Der "Karschdäider Weihnachtsmarkt" war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Selbst das launenhafte Wetter hielt die unzähligen Besucher aus nah und fern nicht davon ab, am Freitag und Samstag dem "Keltendorf" in der Ortsmitte von Gerichtstetten einen Besuch abzustatten. Dank hervorragender Organisation durch den Bürgerverein Gerichtstetten konnten die Gäste erneut