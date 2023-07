Von Stephanie Kern

Obrigheim. Vier Jahrzehnte hat es gedauert, bis nach dem Zweiten Weltkrieg eine Aufarbeitung der Ermordung von Sinti und Roma in der NS-Zeit begann, bis der Rassismus gegen diese Menschen überhaupt zum Thema gemacht wurde. "Das Wort ,Antiziganismus’ ist für mich noch recht neu. Das hat Gründe", sagte Dorothee Roos, Vorsitzende des Vereins KZ-Gedenkstätte Neckarelz, zu Beginn eines Vortrags von Dr. Frank Reuter.

Reuter ist Historiker, an der Universität in Heidelberg verantwortet er die Forschungsstelle Antiziganismus. "Die erste Facheinrichtung ihrer Art", wie Dorothee Roos betonte. "Etwas weiterzugeben", das ist Frank Reuter wichtig. Mit mehr als 80 Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung von Sinti und Roma hat er gesprochen und dabei Menschen erlebt, "die klüger als Professoren sind". "Sie merkten nicht einmal, was für kluge und tiefsinnige Sätze sie da sagten."

Sein Vortrag "Was ist und wie wirkt Antiziganismus? Beispiele aus Geschichte und Gegenwart" gründete sich auf Bilder, mit denen Sinti und Roma schon seit Jahrhunderten dargestellt werden. Auf einem Bild aus einem Schulbuch wird eine Sintiza als Frau dargestellt, die einer Bürgerlichen aus der Hand liest. "Und diese Motive sind bis heute erhalten." Die Frau hat wirre Haare und zerschlissene Kleidung. "Sinti und Roma werden als Anti-Bild zu uns dargestellt. Und dieses äußere Bild, das korreliert mit unserem inneren Bild", erklärte Reuter.

Was man mit Sinti und Roma verbinde, das spiegelt sich auf jenen bildlichen und klischeehaften Darstellungen, die Reuter dabei hatte. Armut, Unterwegssein, keine christliche Moral. Ebenfalls typisch für die Darstellung von Angehörigen dieser Minderheit: Männer mit Geige, Frauen mit Tambourin, die frei und ungezwungen leben. "Arm-aber-glücklich-Mythos" nennt Reuter das. Hinter all den Bildern, die er zeigt, steckten natürlich kommerzielle Interessen.

Maler verkauften solche Bilder im 19. Jahrhundert an das Bürgertum, im Ersten Weltkrieg waren Postkarten mit diesen Motiven beliebt, in den 1970er-Jahren gab es ganze Fotobücher. Heute sind die Motive immer noch nicht verschwunden, sind auch in großen Zeitungen zu finden.

Analysiert hat Frank Reuter auch Schmink- und Maskenbücher. Darin wird dargestellt, wie man Schauspieler als Sinti und Roma schminken kann. Es gab dafür einen eigenen, standardisierten Farbton, Nr. 16, den man dafür erwerben konnte. "Aber das Äußere ist genauso vielschichtig wie das Innere", so Reuter. "Alle ,Zigeunerfiguren’ werden unter einem Schema gleich markiert; wir reden nicht von Einzelmenschen, sondern von Prototypen. Das ist die Grundlage von Rassismus", führte der Referent aus und rückte damit an den Kern dessen vor, was er weitergeben wollte: "Menschen werden nicht als Individuen wahrgenommen."

Die Erzählung von den armen, ungebundenen, aber glücklichen Menschen werde bis heute erzählt. "Vier Epochen, vier unterschiedliche politische Systeme – und trotzdem werden diese Bilder auch heute noch verwendet, obwohl sie rein gar nichts mit der Lebenswirklichkeit von Sinti und Roma zu tun haben", sparte er nicht mit Kritik an heutiger Bildproduktion und Bildredaktion.

Als Historiker habe man die Aufgabe, die Vielschichtigkeit zu zeigen. "Es gab auch wohlhabende Sinti und Roma. Da, wo es Aufstiegsmöglichkeiten gab, haben sie diese auch genutzt." Nach all den klischeehaften Darstellungen hatte Reuter auch einige Motive dabei, die aus den Privatalben seiner Interviewpartner stammen. Da sieht man Familienporträts, wie sie auch andere Deutsche von sich machen ließen, man sieht einen Mann in Uniform mit seinen Kindern, und man sieht eine alte Dame. Ihre Falten sind sehr tief, ihr Blick ist voller Traurigkeit, aber auch Leben. Auf dem Arm kann man die eintätowierte Auschwitz-Nummer erkennen.

Anschließend beantwortete der Referent noch Fragen. Eine davon sei hier noch erwähnt: "Wie ist das Wort ,Zigeuner’ einzuordnen?" Klare Antwort Reuters: "Der Begriff wird von einer überwältigenden Mehrheit der Sinti und Roma abgelehnt. Und das ist zu respektieren." Zum Abschluss zeigte Frank Reuter das Bild des Mahnmals für Sinti und Roma in Berlin. "Das ist eine Oase der Stille in Berlin." Und eben überhaupt nicht klischeehaft.