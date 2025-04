Von Peter Lahr

Neckarelz. Mit einem Doppelvortrag erinnerte die KZ-Gedenkstätte Neckarelz dieser Tage an Jacques Barrau. Als 19-jähriger Biologiestudent fertigte er 40 Zeichnungen vom Lageralltag an – bis heute die einzigen bildlichen Quellen. Nach dem rasch beendeten Studium entwickelte er sich zu einem der ersten Ethnobotaniker. Mit seinen Forschungen zur Ökologie und Diversität war er vielen seiner Zeitgenossen weit voraus.

"Es ist auch ein festlicher Tag", beteuerte Dorothee Roos. Denn es handle sich um "eine Geschichte von einem Menschen, der überlebte, der Zeitzeuge war und in seinem späteren Leben un grand homme (ein großer Mann) wurde." Die Vorsitzende des Vereins KZ-Gedenkstätte Neckarelz konnte nicht nur weit über 50 Gäste begrüßen, sie übernahm auch den wissenschaftshistorischen Part des Abends. Bei einer Tagesexkursion nach Neckarelz war Charlotte Röder vor einiger Zeit so beeindruckt von den Zeichnungen Barraus, dass sie diese nun, als Kunstgeschichtsstudentin am Karlsruher Institut für Technologie, zum Thema ihrer Bachelorarbeit wählte.

"Die Zeichnungen haben mich so berührt, dass ich sie nicht vergessen konnte", beschrieb die junge Frau ihre Motivation. Jenseits dieser persönlichen Faszination untersuchte sie die bereits 1992 in einem Buch publizierte Serie von Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit wissenschaftlicher Akkuratesse. "Er zeichnete seit seiner frühesten Kindheit und ‚verzierte‘ zum Ärger seiner Lehrer und Eltern die Schulhefte und Bücher." Bis der in Marseille Geborene in Toulouse Biologie studierte, habe er viel ausprobiert, Stillleben, Stadtansichten und sogar erotische Sujets umgesetzt.

Das Leben in zwei Widerstandsgruppen, die auch Sabotageakte verübten, beendete aber diese kreative Betätigung. Barrau wurde verraten, von der Gestapo verhört und landete im Juni 1944 in Dachau. Nach drei Wochen kam er nach Neckarelz. Durch Kontakte zu dem sowjetischen Mitgefangenen und Künstler Boris Archenko kam der 19-Jährige an Bleistiftstummel und Blankoseiten von Dokumenten aus dem Papierkorb der Lager-Schreibstube. Alle Zeichnungen sind kaum größer als eine Postkarte. Während Barrau die Skizzen vor Ort anfertigte, überarbeitete er sie auf der Stube. Die auffallenden Umrisslinien scheinen die Persönlichkeiten der Gefangenen gegen die lebensfeindliche Umgebung geradezu abzuschirmen. Aufbewahrt hatte Barrau die Arbeiten unter einem feuchten Strohsack, und als er einen Tag vor seinem 20. Geburtstag in den Evakuierungszug kommandiert wurde, nahm er sie mit.

Im Zentrum der meisten Zeichnungen stehen die Gefangenen. Sie stellt er realistisch, meist bei typischen Lager-Tätigkeiten dar. Wir sehen die Gefangenen beim Auskratzen der Suppe oder beim Steinetransportieren, ein Toter landet in einem Massengrab, an einem Galgen baumelt ein Hingerichteter. Vermutlich habe der junge Gefangene "strategisch gedacht", sich durch die Zeichnungen verortet oder das Unglaubliche dokumentiert. Er hat die Blätter sogar signiert mit einem "B", wurde aber nie für seine verbotene Tätigkeit bestraft.

"Ich lernte Jacques Barrau 1995 kennen, als er das einzige Mal hier war", erinnerte sich Dorothee Roos an den bereits zwei Jahre später verstorbenen Forscher. In ihren Briefen sei es um das Thema Ökologie gegangen. "Er hatte es nach dem Krieg ganz eilig, weiter zu studieren. Bereits ein Jahr nach der Befreiung legte er sein Examen ab. Er konnte scheinbar die Haft abstreifen und absolvierte in der zweiten Lebenshälfte eine wundervolle wissenschaftliche Laufbahn", wie sein Mitgefangener in Neckarelz, Dr. Francis Rohmer schrieb.

Nach dem Examen reiste Barrau nach Neukaledonien, wo er das Paradies seiner Kindheit wieder finden wollte. Tatsächlich wurde er Leiter der Ackerbaubehörde. Doch als er sah, dass die Kolonialherren den Urwald rodeten und mit ihrer Viehwirtschaft den Boden zerstörten, kündigte er wieder. Nach kurzer Reisezeit startete Barrau als Wissenschaftler durch. 300 Artikel zeugen von seinem Interesse am Menschen und seinen Nahrungsmitteln. "Barrau denkt ganzheitlich, nicht hierarchisch und untersucht das Verhältnis der Ethnien zu ihren lebendigen Pflanzen, wie er es in den Gartenkulturen der Ureinwohner beobachtet."

Dass Barrau sensibel Parallelen zwischen der Entindividualisierung der Nazis und den kolonialen Spielarten von Ackerbau und Viehzucht zieht, führte Roos auf seine Erfahrungen im KZ zurück: "Er hat erlebt, wie die Nazis den Hunger als Waffe einsetzten und mit viele Glück überlebt." In seinen Werken sei Vielfalt das Zauberwort. Somit wurde Jacques Barrau, der im Pariser Naturkundemuseum im Jardin des Plantes eine angemessen Wirkstätte fand, einer der frühesten Ökologen seines Landes: "Die Biodiversität spielt die größte Rolle in seinem Werk, er überträgt die Idee der Vielfalt auf das menschliche Leben." Oder, wie es knapp 30 Jahre nach seinem Tod auf vielen Demos heißt: "Bunt statt braun."