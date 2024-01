Mosbach-Neckarelz. (zg/RNZ) Kurz vor Weihnachten erhielt das Neckarelzer Unternehmen KWM Weisshaar eine sehr erfreuliche Nachricht aus Berlin: Mit einer Auftragsvergabe wurde dem Unternehmen ein großes Geschenk gemacht. Schließlich handelt es sich mit über neun Millionen Euro um den bisher größten Einzelauftrag in der Firmengeschichte.

"Stadlerrail" aus Pankow erteilte als Hersteller von Schienenfahrzeugen KWM Weisshaar den Auftrag zur Klimatisierung von 40 Straßenbahnen für die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Im hart umkämpften Wettbewerb um eine nachhaltige Klimatisierung konnte das Neckarelzer Unternehmen mit seiner Eigenentwicklung sowohl Bahnhersteller als auch Bahnbetreiber überzeugen.

Der Einsatz von Propangas als natürliches Kältemittel im Schienenverkehr sei wegweisend, so Geschäftsführer Jörg Weisshaar, denn bisher würden nachhaltige Lösungen mit CO₂ als Kältemittel eingesetzt, die aber aufgrund des deutlich höheren Gewichts eine schlechtere Energiebilanz aufweisen. Das Projekt soll bis 2027 laufen.

Als Ausbildungsbetrieb auch in diesem Bereich sowie mit der Qualifizierung der Mitarbeiter will KWM Weisshaar die Voraussetzungen schaffen, auch in Zukunft weitere Projekte dieser Art zu realisieren und erfolgreich abzuschließen.