Von Uwe Köbler

Lemboch. Wer ein fünfstündiges Fastnachtsprogramm überwiegend mit eigenem Personal bestreiten kann, in dem sich Redebeiträge, Tanz und Show bestens ergänzen, dem muss vor der närrischen Zukunft nicht bange sein. Die Rede ist von der Limbacher KG Wulle-Wack, die am Samstag dem Publikum in der ausverkauften Halle Spaß an der Fastnacht, Ideenreichtum und