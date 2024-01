Hettingen. (rüb) Zu ihrem 70. Geburtstag machten die "Hettemer Fregger" am Samstag sich selbst und den zahlreichen Besuchern das schönste Geschenk: einen farbenfrohen Umzug mit 33. Zugnummern, der in die Annalen der "Äschesäck" eingehen wird. Die guten Kontakte zu Petrus, die Präsident Robin Schmelcher im Vorfeld beschworen hatte, machten sich bezahlt: Das tagelange Regenwetter wurde am Samstag durch Kaiserwetter abgelöst, und die Sonne lachte mit den gut aufgelegten Narren um die Wette.

Traditionell wurde der Gaudiwurm von der Strohbärgruppe aus dem Stalle Slepkowitz angeführt: Die wilden Kreaturen waren von ihren Treibern kaum zu bändigen. Unter den Klängen der Hettinger Musikkapelle präsentierten sich sodann die Gastgeber – von den Kleinsten, den "Freggerli", über Jugend-, Junioren und "Freggergarde" bis hin zum Jungelferrat und dem Elferrat, gefolgt von einer bunten Schar an "Äschesäck". Besondere Farbtupfer setzten auch die Mädels der "Stayfit"-Sportgruppe im Barbie-Style und – als letzte Hettemer Zugnummer – die Eisbären der Firma Weisch.

Doch auch die zahlreichen auswärtigen Gruppen verbreiteten Frohsinn pur: Aus dem Main-Tauber-Kreis waren die "Bocknarren" aus Boxberg und die "Eubemer Boachscheißern" angereist, die so manchen Schabernack mit dem Publikum trieben. Aus Buchen und den Stadtteilen waren die "Morrehexe", die "Bedemer Hannmertli", die "Brunneputzer" aus Unterneudorf, die "Getzemer Narre", die "Heeschter Berkediebe", die "Sterzter Bergzipfel" und die "Huddelbätze" ins Maurerdorf gekommen.

Vervollständigt wurde das närrische Treiben durch die "Lustigen Vögel" aus Schweinberg, Elferrat, Ranzengarde und Hexen aus Osterburken, die Rosenberger "Milchsäuli", die "Seggemer Schlotgefer", die "Dürmer Affe", die "Dumbocher Turmspatze" und die "Gääswärmer" aus Adelsheim. Musikalisch heizten dem Publikum ferner die Musikkapelle Rinschheim, die Buchener Steinzeittrommler, die "Umpferpfortzer aus Boxberg, die "Black Knights" Schweigern und die Stadtkapelle Buchen ein. Und nach dem Zug war vor dem Zug: Auf dem Festplatz wurde noch lange bei der "Fregger-Party" gefeiert.