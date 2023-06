Zur Erinnerung: Im Jahr 2010 erschien der erste Eberbach-Kalender. Damals sowie in den folgenden Jahren noch mit Collagen. Erst acht Jahre später – 2018 – erschien er erstmals im heutigen Panoramaformat. "Die kleinen Bilder kamen nicht so zur Geltung, die größeren sind besser angekommen", begründet Held den Formatwechsel.

Doch wie kam der Naturfotograf überhaupt auf diese Idee? "Schuld" daran ist mehr oder weniger Dr. Jan Voegele von der GRN-Klinik Eberbach. "Dr. Voegele hatte den aktuellen Kalender 2022 im Archiv hängen gesehen und war von den Bildern begeistert", erinnert sich Andreas Held. Zur Eröffnung des Neubaus der Urologie wollte er Helds Aufnahmen in Großformat. So hingen bei der Eröffnung dann auch Bilder von Held an den Wänden. Allerdings nicht in Farbe. Der Arzt war sich nicht sicher gewesen, ob die Farben in den Räumen so wirken würden, woraufhin ihm Held den Cremeton vorschlug.

Durch den Cremeton erhalten die Aufnahmen eine zeitlose elegante Wirkung. So wie das Titelblatt – die Stadtansicht von der anderen Seite der Neckarbrücke. Das Foto könnte auch aus den 1950er Jahren stammen. Tatsächlich ist es die einzige Aufnahme aus diesem Jahr, erschien also als einzige noch nicht in einer der 14 vorherigen Ausgaben.

Von Peter Bayer

Eberbach. Das Motiv mal aus diesem Winkel, mal aus jenem betrachtet, die Aufnahme bei Morgenstimmung oder im Abendrot – Andreas Held hat sich bei den fotografischen Impressionen für seine Eberbach-Kalender immer etwas einfallen lassen, um die schönsten Plätze oder Landschaften der Stauferstadt in ein anderes Licht zu rücken.

Für den 15. Kalender hat er jedoch einen ganz anderen Weg beschritten. Die Jubiläumsausgabe enthält eine Auswahl der schönsten und beliebtesten Bilder aus den 14 vorhergehenden Kalendern. Das Besondere: Der Kalender zeigt nicht die Original-Farbfotos, sondern eine Umsetzung in der besonders edel wirkenden monochromen Variante "Cremeton" (nicht klassisch schwarzweiß, auch nicht Sepia).

Die Jubiläumsausgabe „15 Jahre Eberbach-Kalender“ erscheint in einem besonderen, edel wirkenden Farbton. Foto: Andreas Held

"Ich habe eine entsprechende Vorauswahl getroffen und die Bilder umgewandelt. Dabei traten zum Teil ganz andere Aspekte zutage", schildert Held. Eines haben alle Aufnahmen jedoch gemeinsam – eine edle und elegante Wirkung.

Der Wechsel von Hoch- zu Querformaten war zwar eine Einschränkung, doch eröffnete er auch mehr Möglichkeiten, das Einzelbild wirkungsvoll zu präsentieren. "Zwei Drittel bis drei Viertel der Bilder entstanden ohnehin im Querformat", fiel Held dieser Schritt auch nicht so schwer. Ein zurück zu den Bildercollagen der ersten Kalender wird es nicht mehr geben, das steht für ihn fest.

Nachdem im Frühsommer 2022 die Idee zu dieser besonderen Ausgabe entstanden war, hatte er die Kalender durchgesehen und bereits eine grobe Vorauswahl der geeigneten Bilder getroffen. "Dabei sind einige Favoriten auf der Strecke geblieben", verrät er. Da drei Bilder aus einem Jahr stammten, musste eines raus. "Sonst wären es zu viele gewesen." Auch bei den Fachwerkhäusern musste er sich letztlich für eine Aufnahme entscheiden. Zwar will Andreas Held die Resonanz abwarten, doch ist für 2025 wieder ein Kalender in Farbe geplant.

Denn auch wenn die ersten Reaktionen auf den neuen Kalender – er ist seit ein paar Tagen erhältlich – bisher ganz begeistert ausgefallen seien, soll das Erscheinungsbild der "Jubiläumsausgabe" zunächst einmalig bleiben. Zwar eröffnet der Farbton dem Naturfotografen neue Möglichkeiten, schränkt ihn bei der Motivauswahl aber auch ein. "Landschaftsbilder wirken nicht so, die Bilder brauchen einen bestimmten Kontrast." So wie die Nebelstimmung über den beiden Kirchen auf dem Oktoberblatt oder die Rosenturmkerze im Dezember. "Die kommen in dieser Farbe noch besser zur Geltung", sagt Held.

Gedruckt wurde der Jubiläumskalender in einer Erstauflage von 200 Stück wieder auf dem bewährten seidenmatten Kunstdruckpapier im Querformat A3.

Info: Der Kalender ist für 28,50 Euro erhältlich bei Buchhandlung Greif, BuchHaus Eberbach, Büro Ries, Silvias Laden, der Tourist-Info im Rathaus sowie direkt bei Andreas Held über das Kontaktformular oder unter Telefon 06271/945792.