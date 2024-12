Fahrenbach. (kö) Mit dem Rückenwind aus der Verleihung des Ehrenamtspreises der Bürgerstiftung startete die Fördergruppe am vergangenen Wochenende in ihren 29. Fahrenbacher Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr wurde das Engagement der "gemeinnützigen 13" und deren Unterstützer aus der Umgebung wieder einmal durch optimales Weihnachtsmarktwetter belohnt.

Optimal deshalb, weil es bei Auf- und Abbau und beim Markt selbst trocken blieb – und die Temperaturen auch in die Zeit passten. Schal, Mütze und Handschuhe konnte man durchaus brauchen, doch Glühwein, Punsch oder das neue In-Getränk für Kinder – eine gewärmte Capri-Sonne – heizten von innen ein. Auch kulinarisch blieben keine Wünsche offen, denn mit Gyros, Bratwürsten, veganem Eintopf, Raclette, Langosch, Waffeln usw. war für jeden was dabei.

Dabei waren übrigens schon viele Weihnachtsmarktfreunde bei der Eröffnung am Samstag, zu der Daniel Eppel als Vorsitzender der Fördergruppe begrüßte, dabei. Er hieß zunächst die Standbetreiber willkommen, die auch in diesem Jahr wieder ein breit gefächertes Angebot von Deko, Geschenkideen und allerhand Nützlichem bereithielten. "Ohne euch wäre unser Markt nicht das, was er ist", so Eppel beim Dank an alle Besucher: "Jeder, der da ist, ist wichtig", befand der Vorsitzende, der natürlich auch einen Extra-Dank an die Bürgerstiftung für die Verleihung des Ehrenamtspreises und der Leader-Aktionsgruppe mit dabei hatte.

Zwei Nikoläuse aus Fahrenbach und der Partnergemeinde Heiligengrabe: Jens Wittmann und Karl-Friedrich Schütt. Foto: Uwe Köbler

Von Leader gab es Fördermittel, die man in die Infrastruktur, inklusive einer neuen Hütte, investiert hat. Dank der Unterstützung von verschiedener Seite, so Eppel, könne man auch die Preise stabil halten: "Wir wollen, dass sich auf unserem Weihnachtsmarkt jeder ein Tässchen Glühwein oder Punsch gönnen kann." Der Erlös des Marktes geht auch diesmal wieder an Menschen, mit denen es das Schicksal nicht gut gemeint hat, und denen man in der Adventszeit auch durch den persönlichen Kontakt ein Zeichen des "Nicht-Vergessen-Seins" geben wolle.

Mit von der Auftaktpartie war auch Landrat Dr. Achim Brötel, der die tolle Atmosphäre auf dem Markt, der am 1. Advent zum Treffpunkt im Odenwald wird, und den unvergleichlichen Gemeinschaftssinn der Fördergruppe hervorhob. "Schön, dass sich so eine tolle Idee über Jahre durchsetzt und anerkannt wird." Die Grüße aus Limbach überbrachte Bürgermeister Thorsten Weber.

Man freue sich auch dort jedes Jahr auf den Fahrenbacher Markt, den mittlerweile ja auch eine Gruppe aus Wagenschwend mit Tee, Feuerzangenbowle und Langosch bereichert. Nadine Mundt grüßte namens der Delegation aus Heiligengrabe, die sich auch wieder auf dem Markt präsentierte. "Wir wollen die zwei Tage nutzen, um neue Kontakte zu knüpfen", erklärte Bürgermeister Karl-Friedrich Schütt.

Sein Fahrenbacher Kollege Jens Wittmann, gleichzeitig Mitglied der Fördergruppe und Schirmherr, dankte allen Ausstellern und vor allem seinen Freunden für die immense Arbeit, die für den Markt geleistet wird. Zwar sei man eingespielt, dennoch gebe es immer wieder neue Herausforderungen.

Ein Sonderlob hatte der Schirmherr für den Fördergruppen-Vorsitzenden Daniel Eppel parat. Ein Dankeschön vom Bürgermeister gab’s dann natürlich auch noch einmal für die Bürgerstiftung und die Leader-Unterstützung. "Schön, dass unser Wirken Anerkennung findet", so Wittmann, "auch wenn das bei uns nicht im Vordergrund steht. Wir wollen einfach gemeinsam Gutes tun."

An den Buden und Ständen war schon viel los, als der Posaunenchor und die Jungbläser weihnachtliche Weisen erklingen ließen. Im Zentrum des Marktgeländes war dank der Darbietungen der Grundschüler und dank der stimmigen Liedbeiträge von Peter Rupprecht einiges geboten.

Abwechslungsreich war auch das Programm am Sonntag. Nach einem ökumenischen Gottesdienst traten Chöre und Musikgruppen der Gesamtgemeinde auf, die Kindergärten zeigten ihr Erlerntes, der Ballonzauberer Jeremy war vor Ort, zwei "bürgermeisterliche" Nikoläuse aus Fahrenbach und Heiligengrabe brachten zudem Süßigkeiten unters Volk.

Auf der Bühne sorgte Silvia Eck mit ihren Liedern für die musikalische Unterhaltung, bis am Abend die Tombola zum viel beachteten Schlusspunkt des 29. Weihnachtsmarktes wurde. Am Abend konnte die Fördergruppe zufrieden resümieren: "Unser Motto hat wieder gepasst. Es gibt nichts Schöneres, als anderen Menschen Freude zu schenken."

Und diese Freude sah man tatsächlich zu jeder Phase des zweitägigen Marktes in den Gesichtern von Fördergruppen-Aktiven, Ausstellern, Standpersonal und Gästen.