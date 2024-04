Von Ronald J. Autenrieth

Eberbach. Etwa 20 junge Musikerinnen und Musiker spielten am Samstag dem zahlreich erschienen Publikum das Blaue vom Jazz-Himmel herunter. Gediegener Bigband-Sound in raffinierten Arrangements, garniert mit abwechslungsreichen Soli, kam bei allen Jazzfreunden bestens an.

Die Formation entstand am Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in