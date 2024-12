Region Mosbach. (RNZ) Der Großbrand im Neckar-Odenwald-Zentrum überschattete alles 2024 im Raum Mosbach.

Doch das war noch lange nicht alles, was an in der Region Mosbach 2024 passiert ist. Eine Auffrischung gefällig?

Bitteschön! Der große rnz.de-Jahresrückblick lässt die Highlights rund um Mosbach kurz Revue passieren. Mehr finden Sie in den Links zu den jeweiligen Themen. Viel Spaß!

Großbrand legt Neckar-Odenwald-Zentrum in Schutt und Asche

Schutt, Asche, eingestürzte Balken, zerborstene Scheiben, verkohlte Fragmente von dem, was hier stand. Das Bild des verheerenden Feuers, das bei Ereignissen dieser Art immer schnell gezeichnet wird, war wohl selten so passend wie nach dem Großbrand im März, der das Neckar-Odenwald-Zentrum in Neckarelz vollständig zerstört hat. Egal ob über die RNZ, soziale Netzwerke oder unmittelbar dabei – der Großbrand im Einkaufszentrum in Neckarelz hat jeden irgendwie erreicht – sogar bis ins Ausland. Es war ein schwerer Schlag für Mosbach, der die Stadt bis heute beschäftigt. Während sich einige Geschäfte wieder berappeln, bedeutete das Feuer das Ende des Media-Markts in Mosbach. Im Dezember begannen die Arbeiten für den Wiederaufbau.

Firmenhalle in Lohrbach brennt komplett ab

Foto: Kottal

Der Brand im Neckar-Odenwald-Zentrum war nicht das einzige Inferno im Kreis. Im Juli brannte in Lohrbach eine Firmenhalle ab. Nach dem Brand brodelte die Gerüchteküche, die Polizei schloss Brandstiftung zunächst nicht aus. Für den Zimmermann war es eine Tragödie, denn er hat alles verloren. Dennoch wollte er neu anfangen, wie er der RNZ erzählte.

Mann greift mit Schwert an

Ein Video machte Anfang Dezember die Runde, aufgenommen aus einer Wohnung an der Ecke Oberer Graben/Gartenweg in Mosbach. Es zeigt drei junge Menschen, die auf einen Mann zugehen und dann davonlaufen. Der Mann rennt ebenfalls los und hat einen Säbel oder ein Schwert in der Hand, ganz genau lässt sich das nicht erkennen. Die Gerüchteküche brodelte. Die Auflösung: Der Mann mit dem Säbelreplikat ertrug offenbar die Geräuschkulisse eines "Friedensmarschs" nicht mehr.

Aus für Landliebe und seine Mitarbeiter in Schefflenz

Der Landliebe-Standort in Schefflenz steht vor dem Aus, das gab die Unternehmensgruppe Theo Müller am Mittwoch mittels Pressemitteilung bekannt. Wie es weitergeht, steht noch in den Sternen. Foto: Stephanie Kern

Das einst strahlend grüne Logo von "Campina" war deutlich erblasst, am Eingang zeigte eine Tafel die Zahl 1667. Seit so vielen Tagen war auf dem Werksgelände von "Landliebe" in Schefflenz kein Unfall mehr passiert. Die Zahl der unfallfreien Tage, die da noch dazukommen können, ist endlich. Denn der Landliebe-Standort in Schefflenz wird geschlossen. Zeitgleich mit dem in Heilbronn, wahrscheinlich bis Mitte 2026.

Was wird aus der Baubranche des Großprojekts in Mosbach?

Auf der Schoofs-Baustelle an der Neckarelzer Straße ruhen derzeit die Arbeiten. Foto: Jörn Ludwig

47 neue Wohnungen, zwei Spiel- und knapp 150 Parkplätze, außerdem ein Lebensmittelvollsortimenter mit angeschlossener Bäckerei: Großes hatte die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt auf dem ehemaligen Autohaus-Areal in der Neckarelzer Straße vor, wollte unweit der Mosbacher Altstadt einen modernen Handels- und Wohnkomplex errichten. 2024 sollte es fertig sein. In Wahrheit aber scheint niemand zu wissen, wie es nach der Schoofs-Insolvenz mit der Baubranche am Stadteingang – immerhin wurde im April noch der Rohbau fertiggestellt – weitergeht.

Rodungen im Wald vernichten Mosbacher Flowtrail teilweise

Durch Waldarbeiten am Flowtrail sieht Alexander Arnold, Leiter der Radsportgruppe des TV Mosbach, die Saison gefährdet. Foto: zg

Der Mosbacher Flowtrail ist ein bei Radsportlern beliebtes Ziel. Durch seine unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade ist für jeden etwas dabei. 2024 aber nicht. Grund waren Rodungen in unvorhersehbarem Ausmaß. In wenigen Stunden wurde die monatelange ehrenamtliche Arbeit zunichtegemacht, die es braucht, den Trail herzurichten. Es wurde mit schwerem Gerät gearbeitet, welches die Trails stellenweise vernichtet hat.

Hautarzt Peter Wolf gibt seine Kassenzulassung zurück

Es bleibt nicht alles beim Alten in der Hautarztpraxis von Peter Wolf in Mosbach – aber ein bisschen schon: Team und Arzt bleiben vor Ort, nur Kassenleistungen können ab dem 1. April nicht mehr erbracht werden. Foto: Stephanie Kern

Der Mosbacher Hautarzt Dr. Peter Wolf ist ein ruhiger Mensch, gelassen und besonnen. Ein bisschen wirkte Wolf im März aber selbst erschüttert: Denn ab dem 1. April war der Hautarzt nicht mehr als Kassenarzt tätig. "Ich gebe meine Kassenzulassung zurück", sagte Wolf. Seine Rückgabe ist eine Flucht aus dem System der gesetzlichen Krankenversicherung, auch wenn er seine Praxis weiterhin betreibt.

Pflegerin findet keine bezahlbare Wohnung und lebt im Auto

Seit Juni wohnte Ulrike B. in ihrem Auto, denn die Heilerziehungspflegerin fand keine bezahlbare Wohnung mehr. Um näher bei ihren beiden Kindern und der Arbeitsstelle zu sein, wollte die 48-Jährige im Sommer nach Schwarzach oder Neunkirchen ziehen. Doch nachdem sie ihren alten Mietvertrag in Bargen gekündigt hatte, kam es plötzlich zu Problemen mit ihrem künftigen Vermieter. Sie stand ohne Wohnung da. "Solange man einen Job hat, gilt man nicht als obdachlos, fällt durchs Raster im Sozialstaat, und keiner hilft einem wirklich", sagte sie der RNZ.

Geschrei, Gelage, Pöbeleien – Anwohner leiden unter Jugendgruppen

Ungewohntes Bild: So leer ist es im Bereich rund um Stadtmuseum und Hospitalgasse nur sehr selten. Etliche Anwohner sehen sich in diesem Bereich – vor allem abends und an Wochenenden – zunehmend durch Gruppen Heranwachsender belastet. Foto: schat

Für die Menschen, die rund um die Hospitalgasse in Mosbach wohnen oder in dieser an sich wunderschönen Ecke Mosbachs arbeiten, wurde die Situation 2024 zur Belastung. Denn Jugendliche und junge Menschen, denen wenig an einem funktionierenden Miteinander zu liegen scheint, haben diesen Teil der Altstadt ohne Rücksicht auf die Anwohner offenbar mehr und mehr für sich "vereinnahmt". Es wurde so schlimm, dass einige Anwohner gar daran dachten, wegzuziehen.

Dauerregen sorgt in Region für Überflutungen

Nicht nur am Sportgelände in Obrigheim trat der Neckar am Wochenende heftig über sein Ufer: Zu Überschwemmungen kam es auch in anderen Neckargemeinden – der Pegel stieg am Ende höher, als man es zunächst angenommen hatte. Erst am späten Sonntagabend sollte der Scheitelpunkt erreicht werden. Foto: Ritter

Das Jahrzehnt-Hochwasser im Juni machte auch vor der Region Mosbach nicht Halt. Es kam mehr Wasser als gedacht, der Pegel stieg höher als erwartet. Der Neckar drängte immer weiter aus seinem eigentlichen Bett und setzte Haßmersheim, Gundelsheim, Obrigheim oder Binau unter Wasser. Das Hochwasser hinterließ viel Arbeit, ging aber letztlich glimpflich aus. In Haßmersheim wurde gar eine kleine Insel angeschwemmt.

Altes TSV-Sportheim in Höpfingen brennt völlig ab

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Höpfingen, Waldstetten, Hardheim, Gerichtstettern und Walldürn eintrafen, stand das Sportheim lichterloh in Flammen. Foto: Feuerwehr Höpfingen

Auch Höpfingen erlebte in diesem Jahr eine Brand-Tragödie: Im Februar brannte das TSV-Sportheim völlig ab. Doch eine Welle der Solidarität folgte: Der Verein richtete ein Spendenkonto ein, viele unterstützten den Verein: "Wir sind überwältigt von den vielen Nachrichten, die uns erreicht haben".

Haushaltswaren-Laden ist wie aus einer anderen Zeit

„Was man bei Neugebauer nicht kriegt, das braucht man auch nicht“ – sagen treue Kunden des gleichnamigen Geschäfts. Trotzdem bemühen sich die Geschwister, auch das zu besorgen, was der überaus üppig bestückte Laden in der Mosbacher Altstadt nicht (sofort) bereithält. Foto: Ursula Brinkmann

Wandel im Handel? Nicht im Mosbacher Haushaltswarenhandel! Am Mosbacher Marktplatz gibt es einen Laden, den es eigentlich nicht mehr geben dürfte. So wenig scheint er in unsere Zeit zu passen. Doch das Geschäft war und ist ihr Leben: Christine und Hans Joachim Neugebauer sind kaum wegzudenken aus dem Einzelhandelsbild.

Wieso fährt ein ICE zwischen Mosbach und Neckarelz?

Viele trauten im August ihren Augen nicht: Denn zwischen Mosbach und Neckarelz wurde ein ICE gesichtet. Ein neuer Knotenpunkt für den Fernverkehr war aber nicht in Sicht. Bei der beobachteten Fahrt habe es sich schlicht "um eine Leerüberführung eines ICE von Hanau nach Karlsruhe" gehandelt.

Verlassene Skischanze im Wald ist eine Attraktion

Vor nicht allzu langer Zeit machten Anfänger hier ihre ersten Sprungversuche, heute holt sich die Natur die Schanze zurück. Foto: Thomas Kottal

Neben einem windschiefen Holztor mitten im Wald auf dem Katzenbuckel steht ein verwuchertes Schild: "Wintersportanlage – Betreten verboten". Mitten im Wald hinter dem Dickicht taucht plötzlich eine riesige Sprungschanze auf. Das Bauwerk ist in die Jahre gekommen, aber immer noch imposant. Dabei war es lediglich eine Schanze für Kinder und Jugendliche. Miniadler wurde sie einst genannt und der Name blieb hängen.

Beton-Experte Elmar Sperrfechter hört in Deutschland niemand zu

Elmar Sperrfechter hat ein spezielles Verfahren für Nassspritzbeton entwickelt, das die Kosten im Bausektor deutlich senken könnte – bei besserem Ergebnis. Doch während es im Ausland seit Jahrzehnten eingesetzt wird, hört ihm in Deutschland niemand zu. Foto: Caspar Oesterreich

Bereits Ende der 1960er-Jahre entwickelte Elmar Sperrfechter in seiner Werkstatt in Neckarzimmern ein Verfahren, das die Qualität von Spritzbeton wesentlich verbessert. In vielen Ländern wie Japan oder Ungarn wird es angewandt. Doch hierzulande stößt seine Technologie auf taube Ohren, wie er der RNZ im November erzählt. ""Das ist mein größter Frust". Seine Geschichte berührte viele Leser.

Schweres Gerät und 1950 Tonnen Trümmer bei Magnitude Großübung

Die Vorbereitungen liefen seit Monaten, Mitte Oktober wurde es dann Ernst bei der europäischen Großübung "Magnitude", die auch in Mosbach und Umgebung abgehalten wurde. Angenommen wird ein schweres Erdbeben der Stärke 6,9 im Oberrheingraben. Neben Organisationen wie THW, @fire, I.S.A.R Germany, Einsatzkräften aus Österreich, Frankreich, der Schweiz und Griechenland waren auch verschiedene Einheiten des Bundesverbands Rettungshunde im Einsatz.

Ölunfall in Schwarzach

Mehrere Hundert Liter Heizöl sind im September in den Schwarzbach geflossen. Grund dafür war ein Leck in dem Öltank eines Wohnhauses in Oberschwarzach. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren in der Umgebung und des Technischen Hilfswerks waren damit beschäftigt, das Öl aus dem Bach abzuschöpfen und haben so Schlimmeres verhindert. Tausende Liter Heizöl hatten das Wasser teilweise rot gefärbt. Der Ölunfall wirkte dennoch lange und in etliche Gemeinden der Umgebung nach.

B27-Sanierung ist endlich fertig

Im Mai war es endlich soweit: Die Sanierung der Bundesstraße B27 wurde abgeschlossen. Seit März 2023 wurde hier - mit Unterbrechungen - gearbeitet. Und pünktlich zum Frühlingsfest fanden dann tatsächlich die letzten Maßnahmen statt.

3000 Menschen bei Demo für Menschenrechte in Mosbach

Die Sperrung der B 27 in der Mosbacher Ortsdurchfahrt wurde aufgehoben. Foto: schat

Die Botschaft war klar: Bunt soll die Gesellschaft sein, vielfältig – "braun darf nicht dabei sein, auch wenn es sich als blau mit rotem Pfeil tarnt". An die 3000 Menschen hatten sich im Januar in Mosbach versammelt und zogen dann in Richtung Marktplatz. Anlass war das Geheimtreffen von AfD-Funktionären und Mitgliedern der WerteUnion zuvor. Bei der Demo folgte ein eindrücklicher Moment auf den anderen, auf den Schildern stand zu lesen, worum es geht und ging: "Nie wieder ist jetzt", "kunterbunt statt kackbraun", "I love Demokratie".

10.000 Menschen bei Sarah Connor, Doro und Uriah Heep beim Mosbacher Sommer

Beim Mosbacher Sommer wurden große Geschütze aufgefahren. Mit "My favorite Songs" bereitete Sarah Connor mit ihrer Band den Fans im Elzpark einen feinen Pop- und Soulabend. Im lauschigen Park wurde es aber auch heiß und laut – so wie man sich das von einer Rocknacht erwartet. Uriah Heep, Bonfire und Doro heizten hier den Zuschauern ein.

