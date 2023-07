Buchen. (ahn) "Eine Chance für unsere Region" – so bezeichnete Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK am Standort Mosbach, jüngst das Popup-Labor Baden-Württemberg, das nächste Woche von Montag bis Freitag, 17. bis 21. Juli, Station in Buchen macht.

Ziel dieser Innovationswerkstatt, die vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium und dem Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) veranstaltet wird, ist es, kleine und mittlere Unternehmen aus ländlichen Regionen bei der Umsetzung von Innovationen zu unterstützen.

Der Auftakt ist am Montag, 17. Juli, in der Stadthalle, an der gleich zwei Minister teilnehmen: Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und der Minister für den Ländlichen Raum, Peter Hauk. Anschließend gibt es im Laufe der Woche viele interessante Programmpunkte.

Zum Beispiel "Maschinelles Sehen und Autonomes Fahren", "Elektromobile Fahrzeugflotte im Mittelstand – das geht!", "Digitalisierung und smarte Technologien für Menschen: Potenziale und Anwendungsbeispiele für eine nachhaltige Entwicklung von Stadt- und Landkreisen", "Lernfabrik Industrie 4.0 der ZGB", "Für die Ausbildung begeistern: Junge Menschen erfolgreich gewinnen und halten", "Wie Unternehmen erfolgreich nachhaltig werden", "KI-Schreibwerkstatt für Unternehmen.

Was Sie schon immer über ChatGPT und Co. wissen wollten" oder "Digital B2B Sales: Wie Sie Ihren Vertrieb neu ausrichten und dadurch Ihre Kunden überzeugen".

Info: Für die Auftaktveranstaltung und die Workshops kann man sich unter www.popuplabor-bw.de/programm-und-anmeldung noch anmelden.