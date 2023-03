Buchen. (rüb) Der Großteil der Passanten gibt der Buchener Innenstadt gute Noten. Dennoch gibt es Ansatzpunkte, um die Attraktivität zu steigern. Dies sind die Ergebnisse der Untersuchungen im Rahmen des Förderprogramms "Innenstadtberater", die André Trendl von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar am Montag dem Gemeinderat vorstellte. Im April 2022 begann Trendl seinen "Innenstadt-Check" in Buchen und arbeitete dabei eng mit der Aktivgemeinschaft und dem Stadtmarketing zusammen.

Die Ausgangslage sei positiv: "Die Leute kommen gern nach Buchen!" Sie schätzten die Innenstadt und vor allem die attraktive Fußgängerzone, betonte der Experte. Die Leerstandsquote sei mit rund zehn Prozent durchschnittlich. Doch es gebe noch Luft nach oben: Die Online-Auftritte vieler Unternehmen könnten ebenso verbessert werden wie die Aufenthaltsqualität in der Stadt und das "Wir-Gefühl".

Für den "Innenstadt-Check" wurden an einem Samstag 101 Passanten befragt und 356 Online-Fragebögen ausgewertet. Der typische Passant in Buchen ist weiblich, zwischen 51 und 60 Jahre alt und kommt mit dem Pkw zum Einkaufen in die Stadt. Der Online-Nutzer ist dagegen zwischen 31 und 40. Während die meisten Passanten der Stadt die Note 2 geben (Ø 2,49), fällt die Bewertung bei den Online-Nutzern schlechter aus: Ø 3,32.

Insgesamt gebe es 13 Prozent mehr "Innenstadt-Fans" als "Innenstadt-Kritiker", was im Vergleich mit anderen Städten ein guter Wert sei, so Trendl. Auch die Gesamtnote von 2,9 sei gut: Positiv wirkten sich das Innenstadt-Marketing sowie die (Pkw-)Erreichbarkeit aus. Weniger gut seien die Faktoren ÖPNV und Fahrradfreundlichkeit sowie das digitale Service-Angebot der Betriebe.

Damit komme Buchen auf eine bessere Bewertung als Eberbach, Neckargemünd, Hockenheim und Schriesheim. Die Stadt liege auf einem Niveau mit Weinheim und Mosbach, und von den bisher von der IHK untersuchten Kommunen habe nur Schwetzingen besser abgeschnitten als Buchen.

Seine wichtigsten Verbesserungsvorschläge:

> den Buchener Einkaufsgutschein weiterentwickeln und digitalisieren

> die digitale Sichtbarkeit der Innenstadt-Unternehmen verbessern

> Infrastruktur für (E-)Fahrräder sowie ergänzende Angebote schaffen

> Begrünung in der Innenstadt ausweiten

> Neuausrichtung bestehender Events

Eine Einschätzung, die den einen oder anderen doch überraschen dürfte, der bei Verbesserungen in der Innenstadt wohl eher an bestimmte Händler und Branchen, die aktuell fehlen, oder an zusätzliche gastronomische Angebote gedacht hätte.

"Vieles ist uns nicht neu", fasste es Bürgermeister Burger zusammen und dämpfte sogleich die Erwartungen: "Wir dürfen keine Wunder erwarten, aber es ist wichtig, bei dem Thema am Ball zu bleiben und stetig nach Verbesserungen zu streben." Nun gehe es darum, welche Vorschläge wann und in welcher Form umgesetzt werden können. Noch im März werde sich der Stadtmarketingausschuss damit befassen.