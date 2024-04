Von Rudolf Landauer

Mosbach. Der Kabarettist Gerd Dudenhöffer hat bundesweit viele Fans, und etliche davon füllten am Freitag die Alte Mälzerei komplett. Mit "Mo so Mo so" ("Mal so, Mal so") brachte der Saarländer erstmals eine Doppelrolle auf die Bühne und schlüpfte in der zweiten Hälfte in die Rolle seiner Frau Hilde, er selber ist ja der Heinz Becker.

Heinz,