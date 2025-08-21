Donnerstag, 21. August 2025

Plus In besonderem Licht

Neuer "Eberbach-Kalender" von Naturfotograf Andreas Held erschienen

Von Stadtansichten über Landschaften bis zu besonderen Ereignissen: Held präsentiert die zwölf besten Aufnahmen für den Eberbach-Kalender 2026.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 54 Sekunden
Andreas Held präsentiert den Eberbach-Kalender für das Jahr 2026. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Er kennt seine Heimatstadt bestens, seien es die verborgenen Ecken oder die herrlichen Landschaften. Jahr für Jahr aufs Neue rückt Fotograf Andreas Held mit seinen Bildern Eberbach ins rechte Licht. Die besten zwölf Aufnahmen – ob Landschaften, Stadtansichten oder Detailaufnahmen – haben es in den Eberbach-Kalender 2026 geschafft. Auch ein

Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
