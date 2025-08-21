Neuer "Eberbach-Kalender" von Naturfotograf Andreas Held erschienen
Von Stadtansichten über Landschaften bis zu besonderen Ereignissen: Held präsentiert die zwölf besten Aufnahmen für den Eberbach-Kalender 2026.
Von Peter Bayer
Eberbach. Er kennt seine Heimatstadt bestens, seien es die verborgenen Ecken oder die herrlichen Landschaften. Jahr für Jahr aufs Neue rückt Fotograf Andreas Held mit seinen Bildern Eberbach ins rechte Licht. Die besten zwölf Aufnahmen – ob Landschaften, Stadtansichten oder Detailaufnahmen – haben es in den Eberbach-Kalender 2026 geschafft. Auch ein
