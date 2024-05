Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Gute Nachrichten für die Eltern, die ihre Kinder im Naturkindergarten in Hüffenhardt betreuen lassen: Seit dieser Woche gibt es wieder eine Notbetreuung für die Kinder. Zumindest an zwei Tagen in der Woche können zwei Fachkräfte das Angebot nun wieder stemmen, den Kindergarten am Ortsrand von Hüffenhardt wieder mit Leben und Kinderlachen