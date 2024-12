Hüffenhardt-Kälbertshausen. (jbl) Schon von Weitem sah man die Lichter am großen Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz in Kälbertshausen am Wochenende leuchten. Darunter stand für den Nikolaus schon der Schlitten bereit. Zum bereits siebten Mal hatte der Gesangverein zum weihnachtlichen Dorffest eingeladen.

"Aus nah und fern kommt man gerne zu uns auf den Dorfplatz", freute sich der Gesangvereinsvorsitzende Manuel Bödi. Schließlich habe man das eine oder andere Alleinstellungsmerkmal zu bieten, und meinte damit die angebotenen Pommes.

Ein weiteres Kleinod ist das regelmäßig genutzte Backhaus. Der Duft von frisch gebackenen Kälbertshäuser Seelen lag in der Luft und wärmte zusammen mit Kaffee oder Glühwein von innen. Kalt war es, aber so soll es ja um Weihnachten auch sein.

Mit leuchtenden Augen und rot gefrorenen Wangen freuten sich die Veranstalter auf das gemeinsame Singen bei Anbruch der Dunkelheit. Auch im Café im ehemaligen Rathaus nebenan herrschte fröhliche Stimmung. Die Tische waren gut besetzt, man erfreute sich am selbst gebackenen Kuchen und der angenehmen Heizungsluft.

Im Dorf geht es Hand in Hand, man kennt sich, man kommt gerne auf dem Dorfplatz zusammen. 54 Päckchen habe man im vergangenen Jahr für den Nikolaus Fritz Haas bzw. die Kinder gepackt. Das habe gerade gereicht. Und während man sich drinnen unterhält, füllt sich der Platz in der Ortsmitte.

Ort des Geschehens

Das nachfolgende Liedrepertoire erhöhte die Freude auf das bevorstehende Fest. "Leise rieselt der Schnee" sollte passend dazu das himmlische Weiß aus den Wolken locken. "Frohe Weihnacht für euch alle", wünschten die Mitglieder des Gesangvereins und eröffneten die Bescherung der Kinder.