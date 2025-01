Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Vor 80 Jahren von der Roten Armee am 27. Januar 1945 befreit: die Vernichtungslager Auschwitz und Auschwitz-Birkenau. Waren auch Eberbacher Juden darunter? Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach. Findet man sie auf den 48 "Stolpersteinen", die vor rund fünfzehn Jahren in der Stadt verlegt wurden, wo früher Juden gewohnt haben?

Die