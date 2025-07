Von Marcus Deschner

Eberbach. "Abivegas … um jeden Punkt gepokert", war das Motto der Absolventen vom Hohenstaufen-Gymnasium. Und die 83 Abiturientinnen und Abiturienten haben dabei gewonnen und ihre Hochschulreife in der Tasche, die ihnen am Mittwochabend in der Stadthalle überreicht wurde. Der Gesamtnotendurchschnitt lag bei 2,1.

Fünfmal gab’s sogar die Traumnote