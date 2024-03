Höpfingen/Hardheim. (adb) Die Arbeiten am Glasfasernetz in Höpfingen ruhen seit rund zwei Wochen wegen massiver Mängel – und ein angesetzter Vororttermin zur Vermittlung zwischen Baufirma und Gemeinde gießt nur weiteres Öl ins Feuer: Die Vertreter der bauausführenden Firma nahmen den Termin am Montagmorgen schlicht nicht wahr. Schlimmer noch: Trotz weiterhin verhängtem Baustopp hatten Trupps der von der BBV beauftragten Firma Terrado an anderen Stellen im Ort ihre Arbeiten wieder aufgenommen.

Bürgermeister Christian Hauk zeigt sich darüber sehr irritiert: "Wir als Gemeinde sind Eigentümer der Verkehrsflächen. Wir stellen fest, dass unsere Forderungen und Vereinbarungen bei den bauausführenden Kräften keinen fruchtbaren Boden finden, und halten deshalb logischerweise am verhängten Baustopp fest", so Hauk gegenüber der RNZ. Die Gemeinde steht nun in engem Austausch mit führenden Vertretern der BBV/Infrafibre, wie es zeitnah mit dem Glasfaserausbau in der Gemeinde weitergehen kann.

Die Gemeinde hatte die Grabearbeiten zunächst intensiv beobachtet und schließlich gestoppt, nachdem die Baufirma zahlreiche Mängel hinterlassen und die bisherigen Verkehrsflächen nur unzureichend dokumentiert hatte. "Wir können es uns nicht erlauben, dass die Gehwege bei den Verlegearbeiten von Glasfaser in einen nicht mehr passablen Zustand versetzt werden", sagte Christian Hauk vergangene Woche. Dennoch habe man großes Interesse daran, dass die Arbeiten zügig wiederaufgenommen werden, um die Gemeinde schnellstmöglich an das schnelle Internet anzubinden. Voraussetzung dafür ist laut dem Bürgermeister, dass die Gehwege und Baustellen nach den Verlegearbeiten in einem ordentlichen Zustand zurückgelassen werden.

Nach zahlreichen Gesprächen mit Vertretern der BBV/Infrafibre und bauausführenden Kräften vor Ort hatte die Gemeinde Höpfingen vergangene Woche eingewilligt, dass Terrado die Arbeiten auf einem Teststück in der Ursbrunnenstraße wiederaufnehmen darf. Dem vereinbarten Vororttermin aller Parteien blieben aber ausgerechnet die Vertreter der bauausführenden Firma überraschenderweise fern.