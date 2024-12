Höpfingen. (adb) In sein "Vierteljahrhundert" ging am Samstag der Höpfinger Weihnachtsmarkt. Zum Jubiläum erfreute er umso mehr durch die Extra-Portion Gemütlichkeit, die ihn seit jeher ausmacht: Man trifft sich, spricht miteinander, verbringt gesellige Stunden und freut sich gemeinsam auf Advent und Weihnachten – und die stimmungsvoll erleuchteten Buden laden ebenso zum Besuch ein wie der Skibasar, die Kunstausstellung und die musikalischen Beiträge.

Musikalisch grüßten bei schönstem Winterwetter – es war kalt, aber trocken bei frischer Luft – gute alte Bekannte: Hier setzten die Jugendkapelle der Musikkapelle Höpfingen und der gemischte Chor des Gesangvereins 1861 mit Chorleiter Gerhard Bönig weihnachtliche Akzente mit fröhlichen Liedern und schufen gute Laune. Man konnte mitsingen, mitschunkeln oder einfach nur mitpfeifen bei den wohlbekannten Weisen.

Natürlich ließen sich auch Nikolaus und Knecht Ruprecht nicht zweimal bitten: Sie hatten für jedes Kind eine kleine Überraschung dabei. Bei dieser Gelegenheit machte der gütige Nikolaus die Besucher auf die besondere Bewandtnis der Festtage aufmerksam: "Weihnachten ist die Zeit der Freude, Dankbarkeit, Besinnung und der inneren Einkehr!", rief er und ermutigte dazu, trotz allem Frohsinn diejenigen nicht zu vergessen, die jene Weihnachtsfreude nicht teilen können und in Armut, Elend, Krankheit und Hunger ein karges Dasein fristen.

So sei Weihnachten die Zeit des Teilens, des Mutmachens und des Füreinanders – doch könne man diese Ideale am besten das ganze Jahr über in die Tat umsetzen: "Aller unser Wohlstand ist nicht selbstverständlich!", bekräftigte der Nikolaus.

Begleitet wurden die beiden von Bürgermeister Christian Hauk, der in seinem Grußwort auf das Jubiläum einging: "Unser Weihnachtsmarkt ist nicht nur eine Tradition und ein Ort, an dem wir uns auf die Festtage einstimmen – er ist auch das Spiegelbild unser örtlichen Kreativität und Verbundenheit!"

Als Treffpunkt der Generationen komme dem Weihnachtsmarkt eine wichtige Stellung im Höpfemer Jahreskreislauf zuteil – erst recht in jener Ära, in der digitale Kontaktmöglichkeiten oftmals vorherrschen. Umso erfreulicher sei die große Resonanz der Besucher: Schon am frühen Nachmittag traf man viele bekannte Gesichter.

Die Hobbykünstlerausstellung und der Skibasar lieferten gute Gründe, der Kälte zu entfliehen. In der Cafeteria in der Sporthalle traf man sich zudem zum „Kousche“. Foto: Adrian Brosch

Verlangte der Körper bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nach einer Aufwärmphase, so fand man in der Sporthalle ein ansprechendes Angebot vor: Neben der Cafeteria mit ihren lukullischen Versuchungen – hier konnte man sich zum "Kousche" niederlassen und viele Freunde treffen – und der einladenden Hobbykünstlerausstellung begeisterte vor allem der Skibasar. Neue und gebrauchte Accessoires für Wintersportler von Kleidung und Schuhen bis hin zu Skiern und anderen Wintersportgeräten wurden feilgeboten.

Ein lebhafter Bühnenspaß rundete das Programm ab: Die katholische Kinderkrippe St. Martin führte das Stück "Kasper und das Kätzchen" auf – so verging die Zeit wie im Flug.

Der Förderverein „Große Sporthalle“ überreichte Bürgermeister Christian Hauk einen symbolischen Scheck über 8000 Euro. Foto: Adrian Brosch

Dazu kam ein Vorweihnachtsgeschenk der besonderen Art: Der Förderverein "Große Sporthalle" überreichte Bürgermeister Christian Hauk einen symbolischen Scheck über 8000 Euro. Der Rathauschef bekundete seine Freude über die Zuwendung, die aller Ehren wert und sehr gern gesehen sei.