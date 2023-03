Höpfingen. (pol) Einen verlassenen Deutz-Fahr-Traktor haben Zeugen am vergangenen Mittwoch an der Gemarkungsgrenze im Höpfinger Staatswald in Richtung Glashofen entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass der Eigentümer den Forstschlepper aus den 1970er Jahren dort irgendwann seit November des Vorjahrs abgestellt hat: "Das Fahrzeug stand dort vermutlich schon länger und es lief bereits etwas Öl aus", heißt es im Polizeibericht.

Weil an dem Forstschlepper keine Kennzeichen angebracht waren, sucht der Polizeiposten Hardheim nun Zeugen, die Hinweise zum Schlepper oder seinem Eigentümer geben können.

Kontakt: Telefon 06283/50540.