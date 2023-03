Höpfingen. (pm) Am Montag findet der traditionelle Rosenmontagsumzug in Höpfingen statt. Los geht es ab 15.11 Uhr – etwas später als sonst. Direkt im Anschluss startet dann die große Rosenmontagsparty. Der Rosenmontag steht nicht nur unter dem Motto: "Party nonstop für Klein und Groß" – sondern vielmehr unter dem Motto "Faschnacht in Höpfi, mit Höpfi und für Höpfi".

