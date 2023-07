Was als Ortschronist des "Quetschedorfs" begann, setzte sich im ganzen Altkreis Buchen fort. Überall war Josef Hauck ein gern gesehener Berichterstatter, der mit viel Akribie und Liebe zur Heimat, stets flexibel und offen für Neues in Wort und Bild berichtete. Besonders ...

Höpfingen. (adb/ies) Die traurige Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer: In der Nacht zum Mittwoch starb im Alter von 83 Jahren Josef Hauck. Als engagierter Pädagoge sowie als jahrzehntelanger RNZ-Mitarbeiter und Ortschronist seiner Heimat setzte er zahlreiche Akzente auf verschiedenen Gebieten – immer freundlich und zuvorkommend, mit einem offenen Ohr und an das Gute im Menschen glaubend. Obwohl er die letzten Lebensjahre in Tauberbischofsheim wohnte, pflegte der überzeugte "Ur-Höpfemer" stets den Draht in seine Heimatgemeinde.

Geboren am 14. Oktober 1939 als jüngster Spross einer kinderreichen Familie, verwirklichte er sein Berufsziel: Er wurde Lehrer. Die höhere Schulausbildung absolvierte er an den humanistischen Gymnasien in Tauberbischofsheim und Bruchsal. Nach dem Abitur bereitete er sich von 1959 bis 1961 am Pädagogischen Institut Heidelberg auf den Lehrerberuf vor. Seine erste Einstellung erhielt Josef Hauck in Hollerbach.

1962 wurde er an die Volksschule Waldstetten versetzt, wo er seine zweite Dienstprüfung ablegte. Von 1965 bis 1969 wirkte der Verstorbene an der Volksschule in Rippberg, wo er die Schülermannschaft trainierte und selbst in der AH spielte. Elf Jahre unterrichtete Hauck danach in Hardheim, bis er 1980 zum Konrektor der Grund- und Hauptschule Höpfingen bestellt wurde. Ab 1973 fungierte er zudem bis zu seiner Pensionierung im Juli 2003 als Beratungslehrer für die Grund- und/oder Hauptschulen Hardheim, Walldürn, Gerichtstetten und Rippberg – eine verantwortungsvolle Aufgabe, der Josef Hauck durch sein großes Feingefühl stets gerecht wurde. Als verständiger Pädagoge begleitete er Generationen von Kindern auf dem Weg ins Berufsleben und hinterließ bleibende Erinnerungen.

Obgleich der Verstorbene ein Mann der eher leisen Töne war, traf man ihn vielerorts in leitenden Funktionen an: Als begeisterter Tischtennisspieler leitete er die Tischtennisabteilung des TSV Höpfingen von 1969 bis 1991, fungierte von 1971 bis 1995 als Staffelleiter der Tischtenniskreisliga und der Kreisklasse Buchen, als Sportwart sowie als Staffelleiter der Bezirksliga Ost. Seit 1969 war er darüber hinaus als Pressewart des Tischtenniskreises Buchen tätig, was mit einer besonderen Tätigkeit zusammenhängt: Über vier Jahrzehnte hinweg war er als "K" fester Bestandteil der Buchener RNZ-Ausgabe.

Was als Ortschronist des "Quetschedorfs" begann, setzte sich im ganzen Altkreis Buchen fort. Überall war Josef Hauck ein gern gesehener Berichterstatter, der mit viel Akribie und Liebe zur Heimat, stets flexibel und offen für Neues in Wort und Bild berichtete. Besonders verbunden war er neben seinem Heimatort Höpfingen Schweinberg, wo er als Pressevertreter sehr geschätzt war – stets "bewaffnet" mit Stift, Block und Kamera. Unvergessen ist ebenso sein Einsatz in Hardheim: Der Bewertungskommission des früheren Blumenschmuckwettbewerbs stand er lange Jahre als Fotograf hilfreich zur Seite.

Privat schlug sein großes Herz vor allem für die geliebte Familie: Neben seiner in "Höpfi" vielseitig engagierten Ehefrau Edeltrud, die er 1964 geheiratet hatte, bildeten seine Kinder und Enkelkinder den Mittelpunkt und Ruhepol seines Lebens. Leider kämpfte er in den letzten Jahren mit Gesundheitsproblemen: Nachdem er bis 2019 noch vereinzelte Pressetermine wahrgenommen hatte, schwankte seine Verfassung immer wieder und führte zu teils längeren Krankenhausaufenthalten. Er war jedoch bis zuletzt stets am Geschehen in Höpfingen, Schweinberg und Hardheim interessiert.