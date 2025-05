Höpfingen-Waldstetten. (adb) "Was für ein Tag und was für ein Anlass – was für ein Wetter und was für eine Menschenmenge!": Waldstettens Ortsvorsteher Andreas Schäfer stand die Freude ins Gesicht geschrieben, als er im Rahmen des Maibaumstellens die Dorfgemeinschaft begrüßte.

In der Landstraße hatte sich gefühlt ganz "Stede" versammelt, um den Wonnemonat willkommen zu heißen.