Höpfingen. Im Rahmen der traditionellen Jahresabschlussfeier am vergangenen Wochenende überreichte die TSV-Vorsitzende Verena Dorner der Familie Müller einen Geldbetrag in Höhe von 1019 Euro. Es handelt sich bei dem Geld um den Erlös aus dem TSV-Preisrätsel. Seit 1987 sammelt der Höpfinger Sportverein alljährlich Spenden auf diese Art für einen besonderen Zweck – in diesem Jahr für den heute 18-jährigen Höpfinger Robin Müller, der 2022 an einem bösartigen Tumor erkrankt war.

Es war ein Herzenswunsch seiner Familie, dass sie dieses Geld an die Elterninitiative "Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Würzburg" weitergibt. Robins Mutter Nelli erklärt, warum die Höpfinger Familie diesem Verein etwas zurückgeben möchte: "Mir wurde dank dieser rührigen Elterninitiative damals während der Therapie meines Sohnes kostenfrei eine Wohnung zur Verfügung gestellt!"

Die TSV-Familie hatte sich zunächst an der "Musikscheune" zur Vorstellung des Preisrätsels getroffen. Per Wanderung via Heidlein ging es zum TSV-Sportgelände. Dort begeisterten ein Ambiente in Weihnachtsmarktflair dank bester Organisation des TSV-Event-Teams sowie als Überraschung die Feuer- und Zauber-Show der "Fairy Elements". Die drei Damen aus dem Main-Tauber- und Hohenlohekreis hatten sogar TSV-Individuelles per LED-Effekt parat.

Im Namen ihrer Co-Vorsitzenden Sina Berberich, Steffen Diehm und Steffen Kuhn dankte Verena Dorner den TSV-Idealisten in Abteilungen und Initiativgruppen sowie der befreundeten DRK-Bereitschaft Höpfingen für die unermüdliche Arbeit. Anerkennung gab es ebenso für die "Freunde der Ranch", die an diesem Abend für den Ausschank sorgten, und zahlreiche Sponsoren, die Gewinne für das Preisrätsel bereitgestellt hatten. So darf sich Siegerin Hannah Schulz auf ein Wochenende für zwei Personen in Mainz mit "Sportstudio", tollem Hotel und Spritkostenübernahme freuen.