Höpfingen/Seebronn. (pm) Mit einem dritten Platz ist die Jugendrotkreuzgruppe der Stufe I (Jahrgang 2011 bis 2013) des DRK Höpfingen vom JRK-Landesentscheid in Seebronn zurückgekehrt. Am Wettbewerb des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg hatten 16 Gruppen teilgenommen. Die Höpfinger belegten in drei von fünf Aufgabenbereichen den ersten Platz.

Für das Jugendrotkreuz starteten Evelina