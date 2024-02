Höpfingen. (pm) Die Höpfemer Schnapsbrenner haben sich entschieden, einen bedeutenden Schritt in Richtung Müllvermeidung zu unternehmen. Konkret geht es um den Austausch von Einwegschnapsbechern gegen umweltfreundliche Mehrwegbecher. Ziel ist es, einen Rückgang des Plastikmülls bei den faschnachtlichen Festlichkeiten zu erreichen – und die Hygiene kommt nebenbei ebenso nicht zu kurz.

Die Besucher der Fastnachtsumzüge haben die Möglichkeit, zum Selbstkostenpreis ein eigens hergestelltes Mehrwegschnapsglas bei den "Schnapsbrennern" zu erwerben. Das Glas aus bruchfestem Kunststoff gibt es exklusiv bei der FG im edlen Design mit Gravur. "Wir möchten unseren Beitrag leisten, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

Indem wir auf Mehrweggläser umsteigen, können wir eine beträchtliche Menge an Einwegplastikmüll vermeiden, der unsere Natur belastet", teilen die Verantwortlichen bei der FG mit.

Das Besondere an dieser nachhaltigen Lösung ist die Möglichkeit für die Besucher, ihre eigenen Mehrweggläser auch in Zukunft wieder mitzubringen und sie von den "Schnapsbrennern" auffüllen zu lassen. Dies ist bei allen Umzügen und beim Rathaussturm der "Schnapsbrenner", solange der Vorrat reicht, dann kostenlos möglich – sogar in den kommenden Jahren.

"Die Einführung von Mehrwegbechern zeigt, wie gemeinsame Anstrengungen dazu beitragen können, die Umwelt zu schützen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten", betont Vizepräsident Tobias Hauk. Deshalb appelliert er an alle Narren, mitzumachen und einen eigenen Mehrwegbecher zu erwerben. "Gemeinsam gestalten wir getreu unseren Farben grün und quetschblau eine grünere und sauberere Zukunft für kommende Generationen", verspricht die FGH70.

Erwerben kann man das neue Schnapsglas mit Anhängerkordel bei den Faschnachtsveranstaltungen der FG, beim Elferrat und Vorstand sowie direkt beim Umzug – in letzterem Fall dann direkt mit der Gelegenheit, den zugehörigen Schnaps vor Ort zu verköstigen.