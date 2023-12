Höpfingen. (adb) Mit Musik etwas Gutes tun: Das kann, wer sich den 23. März im Kalender markiert. An diesem Samstag nämlich steigt in der Höpfinger Obst- und Festhalle eine Rockparty der Extraklasse: Beim "Classic Rock Tribute" gibt die sechsköpfige Band "Come Together" den Ton an – und der Erlös des Konzerts kommt in voller Höhe dem Verein Pro-Bad zugute, um den Erhalt des beliebten Familienbads zu sichern.

Das Konzert steht in einer gewissen Tradition. "Come Together" ist nach "Revolver" und "Number Nine" bereits die dritte Band, die in der Obst- und Festhalle gastiert und deren Namensgebung sich auf die legendären "Beatles" bezieht. Ihr Programm dürfte vor allem die Fans klassischer Rock-Musik ansprechen: Zum Repertoire gehören Lieder so bekannter Formationen wie "Led Zeppelin", "Black Sabbath", "Deep Purple", "Kansas", "Foreigner", "Styx" und "Genesis" – freilich nur eine kleine Auswahl dessen, was das Publikum erwartet.

Dabei greift ein besonderer Umstand: So, wie gute Musik die Generationen miteinander verbindet, versteht sich "Come Together" als Projekt über Generationen hinweg – mit direkter historischer Verbindung zu den Kultbands "Revolver" und "Number Nine": Friedel Amon und Jürgen Kühnlein gehörten 1981 zu den Gründungsmitgliedern von "Revolver". Jürgen Kühnlein wiederum war 1987 auch an der Gründung von "Number Nine" beteiligt – jener Gruppe, die von 2009 bis 2021 als "The First Generation of Number Nine" alte und neue Fans in Begeisterung versetzt hatte. Aus der unvergessenen "Number Nine"-Ära stammt ebenso Bassist Frank Stimpfig. Zur Gruppe gehören weiterhin Steff Porzel, Franky Kühnlein und Manu Amon – bühnenerfahrene Musiker aus Leidenschaft. Franky Kühnlein und Manu Amon dürften die Begeisterung von ihren Vätern geerbt haben – diese stehen mit auf der Bühne.

So kann das Konzert als musikalischer Sprung über Generationen betrachtet werden – zum Wohle des Höpfinger Familienbads. Hier schließt sich der Kreis: Das Bad gilt ebenso als Ort der Generationen, an dem sich Jung und Alt treffen, um gemeinsam Spaß zu haben.

Das Konzert beginnt am Samstag, 23. März, um 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr). Karten sind ab sofort beim Restaurant Schmitt und beim Friseur "Querschnitt" in Höpfingen, bei Schuh-Müller in Walldürn und in der Apotheke an der Post in Hardheim erhältlich.

Info: www.cometogether-live.de