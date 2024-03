Höpfingen. (adb) In mehrfacher Hinsicht thematisiert wurde in der Höpfinger Gemeinderatssitzung am Montag der Umgang mit Bauland: Zum einen wurden Verkaufspreise und Vergabemethoden für drei Bauplätze im Kernort sowie für vier Bauplätze in Waldstetten festgelegt, zum anderen wurde ein Passus der Vergabekriterien geändert.

Letzterer betrifft die Bauverpflichtung: Wer auf Höpfinger