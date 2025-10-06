Montag, 06. Oktober 2025

DHBW-Mosbach-Ruderer gewannen B-Finale der World University Games

Ob Rudern, Schwimmen oder Tischtennis – Mosbachs Studierende mischen bei den Hochschulmeisterschaften vorne mit. 2026 steht der nächste Höhepunkt an.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 51 Sekunden
Eine tolle Erfahrung war die Teilnahme an den World University Games für die Ruderinnen und Ruderer der DHBW Mosbach, auch wenn ihnen im ersten Lauf ein wenig die Nerven versagten. Foto: DHBW

Von Sebastian Schuch

Mosbach. Mit dem Start des Wintersemesters 2025/26 begann für viele Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach neben den Vorlesungen auch wieder der Hochschulsport.

Das Angebot ist vielfältig reicht vom wöchentlichen Angebot der DHBW bis zur Kooperation mit den Vereinen der Region. 2025 war dabei ein ganz besonderes Jahr

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
