Hochhausen/Obrigheim. (RNZ/lra) Die nächste Straßensanierung steht an: Auf der Landesstraße L588 wird ab kommender Woche vom Ortseingang Hochhausen an in Richtung Obrigheim auf einer Länge von etwa zwei Kilometern der Fahrbahnbelag erneuert. Aufgrund der vergleichsweise beengten Verhältnisse erfolge die Baumaßnahme unter Vollsperrung, wie das Landratsamt mitteilt.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 25. März, und werden voraussichtlich bis Freitag, 5. April, dauern. Die gesamte Fahrbahn ist während dieser Zeit gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Die Zufahrt nach Hochhausen bleibt über Haßmersheim durchgehend gewährleistet.

Die Arbeiten wurden notwendig, da aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung erhebliche Fahrbahnschäden, wie Risse, Ausbrüche und Setzungen entstanden waren. Der Straßenbelag wird auf einer Gesamtfläche von rund 14.000 Quadratmetern über die gesamte Fahrbahnbreite erneuert. Der vorhandene Fahrbahnaufbau wird als Tragschicht mitbenutzt. Die Maßnahme erfolgt im Auftrag des Neckar-Odenwald-Kreises.

Die Bauleitung liegt beim Fachdienst Straßen des Landratsamts, Auftragnehmer ist die Firma Schneider (Öhringen). Trotz aller Bemühungen werden Einschränkungen sowie Störungen durch den Baustellenverkehr und die Umleitung nicht zu verhindern sein, teilt das Landratsamt weiter mit.