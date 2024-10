Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es gab und gibt viele "Müller" in Eberbach. Vom Gässel-Müller, über den Kohlen-Müller bis zum Zucker-Müller. Und es gab den "Färber Müller" — bis zum Jahr 2023, als das Modehaus in der Bahnhofstraße aufgegeben, verkauft und zum "Kleider-Müller" wurde. Der Museumsverein der Stadt Eberbach zeigt jetzt im Museum am Alten Markt die Ausstellung