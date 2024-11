Hirschlanden. (dore) Von jedem funktionierenden Windrad geht eine gewisse Schallimmission durch den Flügelschlag aus. Das, was man in Hirschlanden von Freitag, 13 Uhr, bis etwa 1 Uhr am frühen Samstagmorgen hörte, war allerdings kein normales Geräusch.

Ein Bürger, der nur 750 Meter von den Windenergieanlagen oberhalb des Orts entfernt wohnt, beschreibt es gar als "ohrenbetäubend. Man