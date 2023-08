Hirschhorn/Eberbach. (coe) Erfreuliche Nachricht von Hessen Mobil: Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße B37 zwischen Hirschhorn und Neckarhausen sind "größtenteils abgeschlossen". Ab Freitag, 11. August, wird die komplette Strecke zwischen Hirschhorn und Neckarhausen wieder für den Verkehr freigegeben. Damit haben auch die Pendlerbusse der Deutschen Bahn, die als Schienenersatzverkehr wegen des Abbruchs der Eisenbahnüberführung an der Langenthaler Straße in Hirschhorn eingesetzt werden, freie Fahrt.

Nach Aussagen verärgerter Bahnkunden sei es immer wieder zu Verspätungen gekommen, wodurch die Anschlusszüge an den S-Bahnhöfen in Neckargemünd und Eberbach nicht erreicht worden seien. Nun besteht Hoffnung, dass dies besser wird.

Seit Mai ist die Fahrbahndecke auf der insgesamt 2,3 Kilometer langen Strecke zwischen Hirschhorn und Neckarhausen erneuert worden. Dafür ist zunächst die Fahrbahn rund zwölf Zentimeter tief abgefräst worden. Mittels einer acht Zentimeter dicken Asphaltbinder- und einer rund vier Zentimeter dicken Asphaltdeckschicht ist sie dann neu aufgebaut worden. Die Schäden, die sich bei früheren Bohrungen an der Asphaltbinderschicht gezeigt und sich auf den gesamten Asphaltaufbau ausgewirkt hatten, sind somit grundlegend behoben.

Um den Verkehr möglichst wenig zu behindern, waren die Bauarbeiten in insgesamt 16 Streckenabschnitte unterteilt worden. Hier musste die Bundesstraße dann jeweils halbseitig für den Verkehr gesperrt werden. Baumaßnahme kostet den Bund fast zwei Millionen Euro. Zudem wurde auch die Asphaltdeckschicht an drei Rampen an der Anschlussstelle Hirschhorn-West erneuert.

Ab Freitag soll nun der letzte dieser Bauabschnitte für den Verkehr freigegeben werden. Die für die Bauarbeiten notwendige halbseitige Sperrung der Bundesstraße könne dann aufgehoben werden, kündigt ein Sprecher von Hessen Mobil an. In der kommenden Woche soll dann – quasi als letzter Akt – die Fahrbahn zwischen Hirschhorn und Neckarhausen markiert werden. Diese Arbeit erfolge jedoch während des "laufenden Verkehrs". Laut Hessen Mobil betragen die Baukosten für diese Maßnahme rund 1,92 Millionen Euro. Sie werden vom Bund getragen. Weitere Informationen zu Hessen Mobil und zum Verkehr auf Landesebene gibt es unter www.mobil.hessen.de