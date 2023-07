Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen auch in Hirschhorn und seinen Ortsteilen die Bushaltestellen barrierefrei sein. Die Stadtverordnetenversammlung billigte bereits vergangenes Jahr die entsprechenden Maßnahmen. Zwischenzeitlich wurden die beiden Haltestellen in Langenthal sowie die Haltestelle am Wendeplatz in Igelsbach fertiggestellt und