Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Zukunftsfest gemacht werden soll die Tourist-Info in Hirschhorn. Nachdem die bisherige Leiterin die Stelle Ende September verlassen hat, will man die Aufgaben nun neu ausrichten. Damit befasste sich die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Jahresschlusssitzung, nachdem sich zuvor bereits der Ausschuss für Stadtentwicklung damit auseinandergesetzt hatte.

Dabei herrschte in beiden Gremien Konsens darüber, dass man in der Perle des Neckartals den Tourismus aktiv fördern soll. Allerdings fehlen zurzeit durch die immer noch andauernde Schließung des Schlosses sowie den derzeit ruhenden Betrieb im "Kartoffelhaus" zwei wichtige Eckpfeiler im Beherbergungsgewerbe der Neckarstadt.

Mittlerweile wurde eine Stellenanzeige für die Leitung der Tourist-Information ausgeschrieben. Bislang war die Position in der Entgeltgruppe 8 angesiedelt. Nun soll die Position zunächst auf die Dauer von zwei Jahren befristet in Voll- oder Teilzeit wieder besetzt werden. "Die Eingruppierung erfolgt entsprechend den persönlichen Voraussetzungen und Qualifikationen", heißt es in der Stellenausschreibung, ohne eine konkrete Vergütungsgruppe zu nennen.

Zu den Kernaufgaben des künftigen Stelleninhabers/ der künftigen Stelleninhaberin werden darin unter anderem "die touristische (Weiter-)Entwicklung der Stadt Hirschhorn unter Einbeziehung bestehender und neuer Konzepte, die Information und Beratung von Gästen, die Sicherstellung der Servicequalität, die Digitalisierung der touristischen Angebote sowie die Planung, Durchführung und Nachbereitung von eigenen Veranstaltungen und Events sowie Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen anderer Institutionen wie Vereine und Verbände genannt.

Auch der Verkauf von Werbeartikeln und Veranstaltungskarten gehört zum Aufgabenfeld. Zudem erwartet man von der künftigen Person an der örtlichen Tourismusspitze eine Ausbildung zur Tourismus- oder Veranstaltungsfachkraft und die Bereitschaft zum Einsatz auch außerhalb der regulären Arbeitszeit. Bis zum 12. Januar wartet man nun auf Bewerbungen von "kommunikativen, freundlichen und engagierten Persönlichkeiten", die auch "eine eigenständige und gewissenhafte Arbeitsweise" mitbringen.

Viel Mühe hatte sich im Vorfeld die Verwaltung mit der Magistratsvorlage zur Strategie für eine Neuausrichtung des Tourismus in Hirschhorn gegeben. Denn diese wird durch verschiedene Umstände, wie eben die personelle Neubesetzung der Tourist-Info, Änderungen bei Museum und Bücherei nötig. In dem 18 Seiten umfassenden Strategiepapier werden verschiedene Möglichkeiten für die Bereiche sowie deren Vor- und Nachteile beleuchtet.

Elf Maßnahmen fanden sich schließlich am Ende der schriftlichen Ausführungen. Dazu gehören beispielsweise die Gründung einer Steuerungsgruppe "zur zielgerichteten und transparenten Bearbeitung der Herausforderungen im Zuge der Neuausrichtung des Tourismus in Hirschhorn", die "Präzisierung und Entwicklung eines Zielgruppenkonzeptes" sowie die räumliche Verlagerung der Tourist-Info in zwei Räume im Untergeschoss des Rathauses, die derzeit vermietet sind. Dem Mieter soll alsbald gekündigt werden, die bisherige Jahresmiete von 6000 Euro fällt dann flach.

Durch die dann dort ansässige Tourist-Info sollen neben barrierefreien, kurzen Wegen im Rathaus auch Synergieeffekte für die Kaffeemanufaktur entstehen. Allerdings will man für die touristischen Büros auch einen direkten Zugang von außen schaffen.

Die bisher neben dem Café ansässige Bücherei soll ins "Haus des Gastes", und zwar in die bisherigen Räume der Tourist-Info, umziehen. Dabei will man "eine Transformation hin zu einer modernen und digitalen Bücherei durchführen". Was freilich eine Reduzierung von analogen Medien bedeutet. Zu guter Letzt will man auch einen "Entwicklungsworkshop Stadtmarketing" durchführen. Zusammen rund 30.000 Euro will sich die Stadt das Maßnahmenpaket in den Jahren 2024 und 2025 kosten lassen. Einstimmig billigte die Stadtverordnetenversammlung die Vorschläge und beauftragte die Verwaltung, diese umzusetzen.